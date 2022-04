Laureano Quintero, el director médico de la Clínica Imabanaco, entregó en los últimos minutos el más reciente informe sobre la salud del exfutbolista Freddy Rincón, quien sufrió un grave accidente de tránsito en la madrugada de este lunes.

Conforme reportó el centro médico, "Freddy Eusebio Rincón Valencia continúa en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos donde está recibiendo atención por parte de un grupo interdisciplinario de profesionales, tras una cirugía por trauma craneoencefálico severo".



"Después de este tipo de procedimiento es prudente hacer seguimiento a la evolución del paciente por lo que el cuerpo médico ha decidido realizar algunos estudios adicionales en su cerebro para determinar los pasos a seguir. De momento el paciente continúa con medidas de soporte avanzado y su pronóstico no ha tenido variaciones", se lee en el comunicado.



Sebastián Rincón, uno de los dos hijos mayores de Rincón, entró a la Clínica sobre el mediodía, luego de haber llegado al lugar en las horas de la madrugada. Asimismo, en las últimas horas, uno a uno han ido entrando todos los allegados del exfutbolista al centro médico.



Esta tarde, según se ha podido saber, amigos y seguidores de Rincón organizan una velatón en el parque San Fernando para pedir por la salud del exfutbolista.

Así están los otros afectados por el grave accidente

Camioneta que se estrelló contra bus del MIO y en la que viajaba Freddy Rincón. Foto: Archivo particular

Sobre las 4:11 a.m. de este lunes ocurrió el grave choque entre la camioneta Ford, de placas UGR 410, en la que se movilizaba la vieja gloria del fútbol colombiano, y un bus del MÍO, el sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali, que, según las autoridades, recién empezaba su ruta del día y no llevaba ocupantes.



El reporte de la Secretaría de Movilidad da cuenta de que el vehículo particular se dirigía al sector del parque El Perro cuando chocó con el bus del MÍO. Según dicha entidad, la camioneta en la que iba Rincón se habría pasado el semáforo en rojo.



Conforme se ha establecido, tres personas acompañaban a Rincón en el vehículo al momento del choque. María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43 años, han sido las dos pasajeras identificadas. Todavía no se conocen detalles del supuesto tercer acompañante. Patiño y Cortés ya habrían salido del centro médico en el que estaban siendo atendidas.



El alcalde Jorge Iván Ospina confirmó que el hombre que conducía el bus fue Jorge Eduardo Muñoz, de 28 años. Según ha informado la empresa gestora del MÍO, el operador "sufrió fractura de tibia y rodilla de la pierna izquierda".



En principio, el conductor iba a ser operado de emergencia. Sin embargo, "a última hora los médicos tomaron la decisión de aplazar por unos días la cirugía debido a la inflamación que tiene nuestro operador en la rodilla", reportó la firma Metro Cali.



De momento, Jorge Eduardo Muñoz permanece hospitalizado en la Clínica San Fernando. "Su estado de salud avanza satisfactoriamente y el personal médico está muy pendiente de su recuperación", expresó la Alcaldía de Cali en las últimas horas.

El alcalde @JorgeIvanOspina visitó a Jorge Eduardo Muñoz Beltrán, operador del MIO herido en el accidente con el exfutbolista Freddy Rincón. Su estado de salud avanza satisfactoriamente y el personal médico está muy pendiente de su recuperación. ¡Fuerza! #TeQueremosCali pic.twitter.com/P4slskK69h — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) April 12, 2022

Así ha sido el reporte de la salud de Rincón

Freddy Rincón. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Tras el accidente, la Clínica Imbanaco ha emitido, con el reciente, cuatro partes médicos sobre la salud de Rincón.



Primer comunicado



"La Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud previa autorización de la familia se permite informar sobre el estado de salud del paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia, quien ingresó en la mañana de hoy, 11 de abril de 2022. Luego de las valoraciones realizadas, el equipo de especialistas a cargo del paciente ha tomado la decisión de realizar un procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo en este momento".



Segundo comunicado



"La Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud previa autorización de la familia se permite informar sobre el estado de salud del paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia. El paciente fue intervenido quirúrgicamente, está intervención que duró 2 horas y 45 minutos culminó sin inconvenientes, ha sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. El paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia continúa en estado crítico y con pronóstico reservado".



Tercer comunicado



"La Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud previa autorización de su familia, se permite informar que el paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia continúa en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos donde está recibiendo todos los elementos integrales que su condición requiere. El paciente continúa en condición crítica y su pronóstico sigue siendo reservado".



Cuarto comunicado



"Freddy Eusebio Rincón Valencia continúa en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos donde está recibiendo atención por parte de un grupo interdisciplinario de profesionales, tras una cirugía por trauma craneoencefálico severo. Después de este tipo de procedimiento es prudente hacer seguimiento a la evolución del paciente, por lo que el cuerpo médico ha decidido realizar algunos estudios adicionales en su cerebro para determinar los pasos a seguir. De momento el paciente continúa con medidas de soporte avanzado y su pronóstico no ha tenido variaciones".

