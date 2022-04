Este miércoles se cumplió una semana del fallecimiento del exfutbolista Freddy Rincón y todavía no hay suficiente claridad sobre la cadena de hechos que derivó en el accidente que terminó cobrando su vida.

De acuerdo con la versión que han entregado en medios Vladimir Mosquera y Harold Saa, dos amigos cercanos al 'Coloso de Buenaventura', Rincón permaneció la mayor parte del domingo 10 de abril, hora antes del accidente, en la casa de la familia Saa, en el barrio Ciudad Córdoba, de Cali.



Luego, según relató el propio Harold Saa, Rincón habría salido junto con Diana Lorena Cortés, de 43 años, quien fue hallada en el vehículo al momento del choque en la madrugada del lunes 11 de abril, y otras personas, a una discoteca cercana.



Aparentemente, según el mismo Saa, fueron a la icónica 'El Bronxs', en la calle quinta con carrera 34, a ocho cuadras de la intersección donde fue el fuerte choque entre la camioneta Ford, en la que iba Rincón, y el bus del MÍO.



En la noche de este miércoles, durante una rueda de prensa, el fiscal general Francisco Barbosa dijo: "El vehículo en el que se transportaba Freddy Rincón era conducido por él. A esta conclusión se llegó soportada por los expertos forenses, los estudios técnicos y corroborada por los testigos que se encontraban dentro del vehículo y las cámaras en la zona".



Dicha versión fue rechazada prontamente por Manuel Rincón, uno de los hermanos del 'Coloso'.



"Si fuera Freddy manejando y otro fuera el copiloto, el muerto no sería Freddy. De los dos que se bajaron del carro y cogieron un taxi, uno de ellos venía manejando", dijo.

Freddy Rincón murió tras sufrir un accidente e tránsito en Cali. Foto: Archivo particular - Archivo EL TIEMPO

Escasas horas después de las declaraciones de Manuel, Teresa y Rafael, otros dos de sus hermanos, decidieron hablar sobre la versión que el fiscal Barbosa entregó. A su juicio, habría varias inconsistencias en el relato.



'No sé cómo cambian las camisetas'

Teresa Rincón (de blanco), a la izquierda de la imagen, al lado de Sebastián (de blanco), hijo de Freddy Rincón. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

"Sinceramente no sé cómo el fiscal está haciendo la investigación. Si él se enfoca en los videos, en todo lo que sucedió en el accidente, él puede dar la verdad. Creo que lo malo de todo esto fue que nosotros como familia nos enfocamos en todo lo que estaba pasando con Freddy en la clínica, luego ya en su fallecimiento... mientras otras personas de pronto se estaban enfocando en otra parte: en tergiversar las cosas como en verdad sucedieron", fue lo primero que dijo Teresa Rincón en diálogo con 'Telepacífico noticias'.



Luego, haciendo alusión al video que compartió la Fiscalía, en el que se le ve a Rincón, de camiseta blanca, subirse a la camioneta Ford, propiedad de su medio hermano Tomás Díaz, y de placa UGR 410, Teresa expresó: “Me dicen que en un video muestran que Freddy iba con una camiseta blanca. El día del accidente Freddy iba con una camiseta azul. No sé cómo cambian las camisetas”.



Hasta el momento, sobre el metraje en cuestión, no se conocen ni la hora ni la ubicación exacta de los hechos que se retratan.



“También escuché que una de las muchachas que supuestamente iban allí tiene problemas de cadera. Cuando yo llegué a la clínica, una de las chicas que estaba en el accidente ya había salido y otra ya iba a salir; ambas estaban bien. No sé de dónde sacan que una tiene problemas de cadera, no sé para ocultar qué”, añadió Teresa Rincón.

Rincón en carro que chocó el lunes santo Rincón en carro que chocó el lunes santo El video compartido por la Fiscalía. Foto: Archivo particular

'Desde un comienzo la escena estuvo viciada'

Rafael Rincón Valencia, hermano de Freddy Rincón Foto: Archivo particular

En conversación con 'Telepacífico noticias', Rafael Rincón, uno de los hermanos mayores de Freddy, también se refirió a la información que presentó la Fiscalía General de la Nación.



"Desde un comienzo la escena estuvo viciada. La Fiscalía debió investigar quiénes eran las dos personas que se fueron: ¿quiénes son ellos? ¿por qué se fueron? Nunca han hablado sobre eso", manifestó Rafael, de entrada.



Luego, ante la pregunta de "¿Qué esperan como familia?", que le hizo el reportero del programa en mención, expresó: "Esperamos que se le haga ver a ese fiscal que está mintiendo y que un funcionario de esa categoría no puede dar esas versiones sin confirmar bien".



"Él dice que confirmaron, que cotejaron pruebas y testimonios de testigos, pero eso no se ajusta a la realidad", concluyó.



La Fiscalía, entidad encargada de la investigación, está a la espera de que los expertos forenses cotejen la necropsia hecha al cuerpo del exfutbolista con los reportes del accidente. Entretanto, la familia sigue negando que Rincón hubiese ido al volante.

