Un gigante con magia y pólvora en los pies, uno de los mejores volantes ofensivos en décadas de Colombia y un jugador disciplinado y decisivo como pocos: Freddy Rincón protagonizó varias gestas en el fútbol internacional.

"Nos unimos a muchos en el mundo del fútbol para recordar a

Freddy Rincón. Vaya nuestro más sentido pésame para sus seres queridos, excompañeros y aficionados de los clubes en los que jugó y de la selección nacional, a la que representó en tres mundiales. Descanse en paz", transmitió la Fifa en redes sociales.



Sentido mensaje



Rincón, de 55 años, exjugador del Corinthians y del Real Madrid, entre otros equipos, viajaba en una camioneta junto con otras tres personas que se estrelló la madrugada del lunes contra un autobús de servicio público en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.



Sebastián Rincón, uno de sus hijos, sigue lamentando la partida de su padre y en redes sociales publicó un sentido mensaje.



"Te me fuiste viejo. Jamás pensé que mi ídolo en algún momento se fuera a ir de mi lado tan rápido, pero bueno así es la vida y la voluntad De Dios aunque a veces uno no la entienda, es perfecta", escribió Sebastián.



Y agregó: "Gracias Dios por darme a semejante papá que con sus virtudes y sus defectos fue el mejor papá que me pudiste dar. Gracias por darle tanta alegría a este mundo con tu sonrisa y ni hablar del fútbol. Como te lo dije siempre TE AMO ÍDOLO MÍO❤️❤️ Vuela alto y cuídanos desde el cielo que yo acá me voy a encargar de hacer que día a día estés más orgulloso de mi, te lo prometo".



