En medio del luto y la desazón por el fallecimiento de Freddy Rincón, un histórico de la Selección Colombia, las autoridades adelantan la investigación pertinente sobre la cadena de hechos que terminó con el grave accidente de tránsito en el que el exfutbolista fue el gran afectado.

En principio, según se ha podido conocer, eran tres las personas que acompañaban a Rincón en la camioneta Ford al momento del choque con un bus de servicio público en la madrugada del pasado lunes.



Hasta el momento, solo han sido identificadas dos de ellas: María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43. Sobre el tercer ocupante de la camioneta, que se presume que era quien iba manejando, se cree que era un hombre. Además, otro sujeto, cuya identidad también se desconoce, habría sido protagonista en los momentos posteriores al grave choque por su incidencia en la huida del supuesto conductor.



Tanto Patiño como Cortés ya salieron del centro médico en el que estaban siendo atendidas. En cuanto a Jorge Eduardo Muñoz, el conductor del bus involucrado, se sabe que sigue hospitalizado en la Clínica San Fernando, pues sufrió fracturas de tibia y rodilla. Todavía no hay certeza sobre si ya fue operado o no.



Camioneta que se estrelló contra bus del MIO y en la que viajaba Freddy Rincón.

A la espera de que se conozcan detalles de la investigación que adelanta la Fiscalía, Vladimir Mosquera, un amigo de Rincón, reveló algunos datos de lo que fue una parte de la noche del domingo del exjugador, horas antes del grave accidente.

'Freddy estaba totalmente sobrio'

Freddy Rincón.

Mosquera, en diálogo con 'El País', de Cali, contó que el domingo 10 de abril Rincón estuvo departiendo con un par de amigos en la casa del músico salsero Harold Saa.



"Estuvimos compartiendo en la casa de Harold. Allí estaban Freddy (Rincón), el exalcalde de Buenaventura Édison Bioscar Ruiz y un par de amigos más. Como siempre lo hacemos, hablamos de fútbol, vimos unos partidos del torneo colombiano, y escuchamos después salsa porque Freddy era un apasionado por la salsa. Yo me fui a la casa. Luego me desperté con la noticia del accidente", declaró Vladimir Mosquera.



Según expresó el amigo de Rincón, él estuvo hasta que terminó la jornada del fútbol colombiano que se transmitía por TV. Al parecer, luego del partido entre Atlético Nacional y América de Cali, los asistentes a la reunión de amigos se habrían quedado a ver el Alianza Petrolera vs. Independiente Medellín que cerraba la jornada dominical a eso de las 10 de la noche. "Yo me fui sobre las 9 p. m.", reportó Mosquera.



Sobre si luego de esa reunión Rincón habría ido para otro lugar, el amigo cercano dijo que no tenía conocimiento. Eso sí, hasta que él estuvo con el exfutbolista, conforme manifestó, Freddy no había ingerido licor.



"Freddy estaba totalmente sobrio. Esa es una casa familiar donde nos han acogido siempre como hermanos; hay muchas especulaciones sobre ese tema, se habla de más, pero Freddy estaba totalmente sobrio", explicó.



Teniendo en cuenta que no vio la partida de Rincón de la casa de Saa, por irse primero, Mosquera no pudo dar mayores detalles sobre quién manejaba la camioneta en la que se movilizaba el exfutbolista.



Luego, interrogado por el periodista de 'El País', el hombre no respondió con claridad si las dos mujeres que al parecer iban en el vehículo estaban en la reunión que él presenció.



"Yo vi unas amigas ahí también compartiendo; Freddy siempre que iba a la casa de Harold Saa lo hacía solo en algunas ocasiones acompañado de amigos. En esa casa siempre lo han recibido bien y él se sentía como si estuviera en la suya", expresó.



Este sábado, en horas de la tarde, se espera que se lleve a cabo un sentido homenaje en el Estadio Pascual Guerrero, el templo donde Rincón brilló con la camiseta del América de Cali.



El alcalde de la capital del Valle del Cauca, Jorge Iván Ospina, comunicó que ya se están ultimando todos los detalles. Por lo que se ha sabido, Teófilo Gutierréz y Adrián Ramos, los dos capitanes de los grandes equipos caleños, portarán el número 19 (el que usó Rincón en la Selección) durante el clásico del domingo, en el que también se esperan más homenajes a la memoria del exfutbolista.

Este sábado 16 de abril despediremos con honores al gran Freddy Rincón.



La Alcaldía de Cali y el propio Sebastián Rincón, uno de los dos hijos mayores de Freddy, confirmaron en las últimas horas la programación del homenaje que se llevará a cabo mañana en el Pascual Guerrero:



10 a.m. a 12 p.m.: Paraliturgia

12 a 4 p.m.: Acompañamiento del público

6 p.m.: Ceremonia privada en el cementerio Camposanto Metropolitano del Sur

