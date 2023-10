Sara Uribe y Freddy Guarín: así es la crianza de su hijo Jacobo

Freddy Guarín, el futbolista con pasado en la Selección Colombia y en Millonarios, y otros clubes, ha salido avante después de unos últimos años complicados por cuenta de problemas extradeportivos.

El talentoso exvolante ha dedicado el tiempo reciente a trabajar en su crecimiento personal y en el fortalecimiento de sus negocios fuera del fútbol, y poco se sabe de su día a día y de su relación con su hijo, Jacobo.



El menor sigue creciendo y pasa tiempo con su mamá, Sara Uribe, quien dedicó una publicación en redes sociales contando cómo afronta su rol de mamá y cómo pasa sus días Jacobo.

El mensaje de Sara Uribe

Sara publicó un video recopilatorio de lo que fue la visita de Jacobo a la casa de la familia en Tapartó, en el departamento de Antioquia, donde el menor pasó una temporada de vacaciones.



“Estoy haciendo lo mejor que puedo con y por mi niño. Jaco es un niño feliz, al que intento darle la mejor calidad de vida posible. Y cuando hablo de calidad de vida no me refiero a lo económico, sino a las experiencias que le puedo ofrecer para que le gusten sus recuerdos”, dice Sara en un mensaje extenso.

La presentadora tiene un hijo con Fredy Guarín llamado Jacobo. Foto: Instagram @sara_uribe

“Me gusta que se conecte con la tierra y se desconecte de lo electrónico. En casa tiene poco acceso a la tecnología, solo ve televisión y por momentos. Me interesa que aprenda de lo real, lo que tiene y lo que es una realidad, que pueda ver los árboles, el cielo, que monte en mula, que pueda mecerse en un columpio artesanal y que se meta a los cafetales porque ahí está su esencia”, agregó.



"Esta semana en la que él tuvo receso, me tocó trabajar demasiado a mí y no quise dejarlo encerrado en el apartamento. Me lo llevé a la finca yo me devolví, me vine dos días a Cartagena (finalizando mi trabajo) y ya hoy nos reencontramos: él habiendo pasado delicioso y yo, recargada porque vienen días intensos juntos, trabajo y mucho amor", finalizó en su mensaje.

