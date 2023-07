Freddy Guarín volvió a ser noticia este miércoles por cuenta de su más reciente publicación en sus redes sociales.



El futbolista que brilló en la Selección Colombia durante la última década ha logrado salir avante después de una grave crisis que lo alejó del fútbol y lo hizo llegar a sufrir.



Tras su salida de Millonarios, su último club profesional, Guarín abandonó definitivamente el fútbol. y se ha mostrado estable luego de un episodio de violencia familiar que protagonizó.

Fredy Guarín, futbolista colombiano. Foto: Instagram de Fredy Guarín

El nuevo Guarín

Este miércoles, el exfutbolista reapareció en las redes y llamó la atención por su aspecto físico.



En la foto, publicada en Instagram, Guarín aparece en pantaloneta y son camiseta, está sonriente. Sin embargo, llama la atención su sobrepeso.



A él no parece importarle, por el contrario, dejó un mensaje contundente: "No tengas miedo al qué dirán...", empieza su texto.



"Téngale miedo a dejarse llevar por alguna parte de esta sociedad que lo que quiere es verte mal...", agregó.



Y remata con un mensaje espiritual: "Si usted se cae 1000 veces pues 1001 se levanta. Somos obra de Dios, no dudes que Él tiene proyectos maravillosos para todos nosotros".

Sono nelle condizioni di Freddy Guarin pic.twitter.com/Ads3z9Carq — Mr. Sæxobeat (@BE_INTER) July 5, 2023

DEPORTES

