Guarín cuenta cómo bajó 14 kilos: un meme fue su gran motivación

El día que Freddy Guarín llegó a Millonarios despertó muchas expectativas en los aficionados, al tratarse de un jugador de su perfil, con su experiencia. Pero su estreno no fue fácil, porque los kilos pasados que traía, le jugaron en contra.



En su debut contra Envigado, Guarín fue víctima de muchas bromas en redes sociales por su evidente mal estado físico. Desde entonces, el volante trabaja para ponerse en forma, y los resultados ya se ven.

(Le `puede interesar: Ancelotti responde con más misterio sobre la situación de James)



Este lunes, Guarín estuvo muy activo en redes sociales. Mostró en un video cómo está su estado físico actual, y además habló de cómo ha sido ese trabajo



"Como vieron salí con buena pipita, me hicieron reír bastante, pero me motivaron mucho. Mi cuerpo no era de un jugador de fútbol profesional, ya estaba más allá jugando en la cancha del barrio. Pero quería meterme, quería ir. De pensar en el qué dirán, me metí, que digan lo que digan.Empezaron los memes, y yo dije, eso es lo que me gusta, que hablen, que yo lo convierto pal otro lado", dijo Guarín.

De pensar en el qué dirán, me metí, que digan lo que digan.Empezaron los memes, y yo dije, eso es lo que me gusta, que hablen, que yo lo convierto pal otro lado FACEBOOK

TWITTER

"Así empecé, viendo los memes con la panza pa fuera. No puedo estar así, miraba y miraba la foto. Llegaba a almorzar y miraba la foto", contó, divertido, el volante.



Finalmente habló de su estrategia para bajar de peso. "El tema de la dieta y los entrenamientos no fue fácil, en dos meses baje 14 kilos (estaba en 105), no fue fácil pero se puede, porque esta en la mente", dijo.



(Lea además: Una nueva tragedia enluta el fútbol)

Ⓜ️ Fredy Guarín pasó de pesar 105 kilos a 91 kilos en sus primeros dos meses en Millonarios. Aclara que puede y va a estar mejor y, entre otras cosas, cuenta que el meme de la foto en Envigado fue una de sus principales motivaciones. Un crack en todo el sentido, @fguarin13 👏🏼 pic.twitter.com/zzoRzh7LDt — Cristian Pinzón (@Crispinllos) March 9, 2021

DEPORTES

Lo invitamos a leer además

-DT del Atalanta, otra vez en máxima alerta por Duván Zapata



-Imputan a futbolista de Boca por supuesto abuso sexual



-Chelsea aterrizó a un deslucido Everton, que no contó con James