Franco Armani no pasa su por mejor momento en River Plate y ha sido objeto de duras críticas en redes sociales por cuenta de errores que han costado puntos claves.

Este lunes, el exNacional sufrió ante Vélez Sarsfield y se vio comprometido en el gol del empate 2-2.



"No la está pasando bien", declaró su técnico Martín Demichelis tras el partido.



Y en medio de la ola de críticas, apareció su más férrea defensora, su esposa Daniela Rendón.



La colombiana, que enamoró a Franco cuando jugaba con Nacional, explotó en Twitter con un dardo a los críticos del arquero.



Además, aprovechando la reacción de los hinchas verdolagas, dejó una respuesta que ilusionó a los aficionados.

La pista que dejó la esposa de Armani

Franco Armani, arquero de River Plate. Foto: AFP

"Siempre será más fácil atribuirle la culpa al otro, pero por qué no hablan de las 2 que sacó en el partido. Ahhhh no, verdad que eso no lo ven", escribió Daniela en Twitter.



Un mensaje que provocó la reacción de los hinchas de Nacional y River Plate. Unos lo defienden, otros lo atacan.



Luego, una respuesta con emoticonos de aviones aumentó la ilusión.

