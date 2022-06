Los hinchas del fútbol colombiano no logran salir del asombro después de que se volviera a recordar el difícil estado en el que se encuentra el exfutbolista del América de Cali, Pereira y la Selección Colombia, Henry Viáfara.

De acuerdo con las versiones de prensa vallecaucana que se popularizaron este viernes, supuestamente Viáfara estaba sumido en la indigencia. Un video que aparentemente lo mostraba deambular por las calles del occidente del país en condiciones precarias así parecía reafirmarlo. Sin embargo, este sábado, en las últimas horas, se conoció la que sería la foto más reciente del antiguo defensor central. De entrada, todo parece indicar que Viáfara no está en la indigencia.



El estado actual de Viáfara

En el América, años 80. De pie, segundo de izquierda a derecha. Foto: Facebook de Henry Viáfara Possú

Henry Viáfara estuvo 10 años jugando con el Pereira y después fue a parar al América de Cali. En la 'mecha', Viáfara integró los planteles subcampeones de Copa Libertadores en la década de los ochenta junto a hombres como Ricardo Gareca y Willington Ortiz.



Luego de su retiro, su vida no ha sido la más afortunada. Según le dijo en 2014 a 'El País', de Cali, vivía una dura situación en la que dependía del apoyo que le diera la gente.

"Desde hace unos años estoy viviendo con mi mamá en Villarrica, pero todo se vino abajo cuando me separé de mi esposa. Hubo muchas decepciones y después, con la mala suerte, caí en la drogadicción. Ese fue el punto final. Después, cuando me retiré del fútbol, llegó un momento en que me sobraba demasiado tiempo, no tenía nada que hacer y ya me iba para una finca, para otro lado, con los amigos, la rumba... De una persona que era juiciosa a llegar a ser un vago después, cualquiera se enloquece. Cuando me di cuenta de todo, ya estaba en lo profundo del vicio, no había nada que hacer", dijo en ese entonces.



"Camino las calles pa’rriba y pa’bajo. Algunas veces le colaboro al Notario con alguna vuelta y él me da para la comida. También me rebusco descargando los carros de gaseosas", añadía para la época.



Ahora, según compartió el vallecaucano Jaime Dinas, el mismo periodista que trajo a colación el caso de Viáfara con un video en redes sociales, Viáfara seguiría viviendo en Puerto Tejada, Cauca.



Según el comunicador, Viáfara fue encontrado por el también exfutbolista del América Fernando Meneses en ese municipio cercano a Cali.



"Meneses ubicó a VIÁFARA en Puerto Tejada, NO está en indigencia, sí en la Drogadicción y con el aval de su familia, al gesto del concejal Roberto Ortíz y al dirigente Álvaro González Alzáte, se suma Adrian Ramos para recuperarlo (sic y mayúsculas)", apuntó Dinas en una fotografía en la que Viáfara aparece de costado, con una especie de bastón artesanal.

Fdo Meneses Ex ⁦@AmericadeCali⁩ ubicó a VIAFARA en Puerto Tejada, NO está en indigencia, si en la Drogadicción y con el aval de su familia, al gesto de ⁦@robertoortizu⁩ ⁦y Álvaro Gonzales ⁦@FCF_Oficial⁩ se suma ⁦⁦@adrianramosla20⁩ para recuperarlo. pic.twitter.com/9PDg0KNoZf — Jaime Dinas (@JaimeDinas) June 25, 2022

Hasta el momento no se conocen más detalles de la situación de Viáfara.

