Los disturbios de supuestos hinchas de Atlético Nacional provocaron este domingo la suspensión del partido entre los verdolagas y el América de Cali por la jornada 14 de la Liga.

El enfrentamiento entre miembros de la barra Los del Sur, la más grande del equipo de Medellín, y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía ocurrió minutos antes de que los equipos saltaran a la cancha y durante una semana de tensión entre los aficionados y los directivos del club.



Ante lo ocurrido, el partido no arrancó y el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, fue evacuado.



Tras esa decisión, cobraron eco las declaraciones de Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno de Medellín, pues responsabilizó a Nacional de lo ocurrido.



Y luego, con ese impacto, se hizo tendencia una imagen suya en la barra popular del Atanasio Girardot. Sobre esa fotografía, muy debatida en redes, se pronunció Ramírez en las últimas horas.



La debatida foto

Luego del escándalo en Medellín, se hizo tendencia una vieja foto de Ramírez, en medio de las barras de Atlético Nacional.



Sobre esa imagen, debatida en redes sociales, Ramírez manifestó en charla con Blu Radio: "En ese entonces estábamos haciendo un trabajo articulado con la ciudad".



"No pertenezco a la barra Los del Sur, yo me identifico como hincha, así como el señor alcalde también lo es".



"Yo he ido a fútbol, yo no he ido a barrasbravas, yo soy hincha de Nacional por tradición", apuntó.



"No soy un barrista ni hice parte de los hechos de violencia", manifestó.



Sobre la barra de Los del Sur, dijo:"Es una barra popular que incurrió en algunos hechos, en los que personas, de manera individual, actuaron mal y optaron por el camino de la vioencia".

"Queremos que quede muy claro y que se establezca la responsabilidad de los directivos de Club Atlético Nacional, en estos destrozos"



