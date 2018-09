Fortalezas y debilidades de los clubes en los cuartos de la Copa

La Copa Colombia entra en zona de definición y este miércoles en la noche seis equipos buscarán tres cupos para avanzar a las semifinales del torneo. Millonarios, Jaguares, Equidad, Leones. Santa Fe y Once Caldas necesitan sacar a relucir sus mejores fortalezas y mejorar sus debilidades para conseguir un cupo a la siguiente ronda. Aquí les presentamos lo que tienen a favor y en contra estos clubes.

Millonarios

Fortalezas. De inicio, el equipo bogotano tiene a favor el resultado que sacó en Montería. El 0-0 conseguido en el partido de ida le da la esperanza de poder resolver en su casa, pero para eso debe recobrar la mentalidad y el juego que lo llevó a salir campeón de la Liga con Miguel Ángel Russo.



Si algo tenía bien Millonarios eran sus transiciones de defensa a ataque por las bandas. Sabía abrir la cancha y jugar con mucha velocidad. La intensidad a la hora de quitar el balón es muy importante para el conjunto azul. Desde ahí saca sus mejores momentos.



Además, debe recobrar el nivel de sus atacantes, que son muy peligrosos. Tanto Ayron del Valle, como Gabriel Hauche son atacantes que saben resolver en el área. Eso sumado a la pegada de larga distancia que tiene con varios de sus futbolistas.



Debilidades. El mayor problema que tiene Millonarios está en el bajo nivel de su defensa. Los defensores centrales han mostrado estar en un bajo nivel, inseguros y otorgando ventajas a sus rivales que son aprovechadas.



También, la mitad del campo no pasa por un buen momento. Al robar el balón no se está entregando bien el balón y se está cayendo en una serie de imprecisiones que no le permite a Millonarios generar peligro.

Jaguares

Fortalezas. El equipo de Montería tiene jugadores de buen pie. Sabe llevar peligro al área de sus rivales con mucha dinámica e intentando herir por la banda derecha. La velocidad de sus futbolistas causa mucho daño.



Debilidades. Sin embargo, la falta de eficacia de Jaguares es un problema que le está pasando factura este semestre. En Liga ha disputado 11 partidos y tan solo lleva nueva anotaciones. Ha rematado 28 veces a portería, pero la precisión de su remate es de 27,7 por ciento y el porcentaje de acierto es apenas del 8,9.

Santa Fe

Fortalezas. El equipo capitalino es cuestionado, pero sus números lo avalan. Tiene un estilo de juego diferente al de años anteriores. Propone más, intenta llevar el balón de un lado al otro. Tiene una defensa sólida, pese a sufrir bajas por lesiones. Ganarle a Santa Fe es muy difícil.



Debilidades. Tiene poca llegada a gol, le falta profundidad para llegar al ataque. Además, Guillermo Sanguinetti, entrenador de Santa Fe, no ha descubierto el once titular y las lesiones lo han mermado mucho.

Once Caldas

Fortalezas. Pasa por uno de sus mejores momentos en los últimos años. Con el trabajo de Hubert Bodhert, el equipo de Manizales ha encontrado mucho equilibrio y sabe ocupar muy bien el ancho y largo de la cancha. Además, tiene mucha seguridad en el arco con José Fernando Cuadrado. En la delantera son letales.



Debilidades. Es un equipo que a veces tiene letargos en los partidos. Le cuesta mantener todo el partido el mismo ritmo y se deja atacar. Le falta aplicarse un poco más en marca.

Equidad

Fortalezas. El conjunto ‘asegurador’ tiene la Copa Colombia como prioridad para volver a jugar un torneo internacional. Además, tiene la experiencia del Luis Fernando Suárez, un entrenador que le ha dado mucha más jerarquía.



Debilidades. Pese a comenzar de forma destacada el semestre y ser el equipo sensación de la Liga, su rendimiento cayó por completo en las últimas fechas.

Leones

Fortalezas. El equipo antioqueño, en medio de todo, tiene un buen trabajo defensivo. Nunca le hicieron más de dos goles. Sabe replegarse y defender por arriba y por abajo.



Debilidades. Es un equipo flojo como local y no tiene gol.



