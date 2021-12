Hay indignación total en el club Fortaleza de la B del fútbol colombiano, luego de que se les escapara el ascenso a la A en el polémico partido que se disputó en Villavicencio entre Llaneros y Unión Magdalena.



Luego de la derrota de Fortaleza en casa, 1-2 contra Bogotá, el gerente del equipo, Francisco Serrano, explotó al considerar que hubo "trampa" en esta definición del ascenso del fútbol colombiano.

Van a demandar el partido

Estamos seguros, convencidos, de que hubo corrupción en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena. El partido se arregló. FACEBOOK

"Estamos seguros, convencidos, de que hubo corrupción en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena. El partido se arregló. El primero y el segundo gol fueron arreglados y muy evidentes", le dijo Serrano a EL TIEMPO.



"Vamos a demandar el partido para que se los den perdido a los dos y ascienda Fortaleza, y si la Dimayor y la Federación quieren sentar un precedente esto tiene que ser así. Porque allá hubo trampa, hubo arreglo entre jugadores, cuerpo técnico, directivos... Hubo trampa. Vamos a demandar el partido", agregó.



Comentó que elevarán la queja formal de inmediato esperando respuesta de la Dimayor.

Indicios y temor en Fortaleza

Serrano indicó que tenían sospechas de que algo así podría suceder en esta fecha definitiva del cuadrangular de ascenso.



"Tuvimos indicios de incentivos a Bogotá FC, aquí hubo juego limpio, lo jugaron con todo, no teníamos indicios allá, pero sí teníamos temor de que allá pudieran hacer algo así en los últimos minutos, que si acá había un resultado que les pudiera servir allá, iban a arreglar", dijo Serrano.



"Ya es la hora de que el fútbol ponga un precedente, hay TV, todo el mundo lo ve, qué más evidencia necesitamos: hay que actuar, las comisiones, la Dimayor, deben sancionar a los involucrados. Debe acender fortaleza", comentó.



Finalmente , Serrano dijo: "Somos un equipo que intenta hacer las cosas bien, con esfuerzo, pero así no... este no es el fútbol que queremos, es la oportunidad para que digan 'no más, no más…'. Que pierdan el partido por tramposos, por corruptos".





