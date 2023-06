Más allá de la historia, de los 32 títulos de Liga que acumulan entre los dos y del enorme arrastre popular de sus hinchadas, la final entre Millonarios y Nacional será también un duelo de gestión de nómina y de cargas de trabajo, en dos equipos con mucho trajín para llegar hasta esta instancia.

Los azules llegan con cuatro partidos más en el semestre, producto de la fase previa de la Copa Libertadores, la que no pudo superar y la que lo envió a jugar la Sudamericana. Pero a partir de abril, la exigencia ha sido similar para los dos clubes.

Tanto Alberto Gamero, del lado de Millos, como Paulo Autuori, por el lado de Nacional, han tenido que apelara a los jugadores de divisiones menores para enfrentar los dos torneos: de hecho, son los que más futbolistas han puesto en la cancha este semestre: 35 azules y 34 verdes.

Así habla Alberto Gamero de su gestión de nómina

“Muchas veces, no por no ser campeón, no se puede ocultar el buen proyecto. En este equipo, los últimos años son buenos. Estamos peleando y el grupo va cogiendo jerarquía y experiencia. Hablaba con Macalister Silva y Andrés Llinás, y varios jugarán su primera final y eso les va a dar algo. Eso me tiene feliz”, dijo Gamero.

Alberto Gamero

Pero en ambos lados hay agotamiento. En Millonarios hubo una caída de rendimiento que se reflejó en las dos derrotas que pusieron en duda su futuro en la Sudamericana y en la Liga.



Y Nacional, aunque el hincha se emociona por volver a una final, los verdes aún tienen dudas sobre su funcionamiento. Y además tuvo que jugar buena parte del semestre en un ambiente hostil de sus propios hinchas.



“El orgullo que tengo de estar con estos muchachos que han venido trabajando mucho”, dijo el DT Paulo Autuori.

Paulo Autuori.

“Hemos tenido muchos lesionado,s y muchos han subido su nivel, los jóvenes que han entrado y jugado. Estoy muy feliz de ver la madurez de estos”, agregó el brasileño, para explicar los altibajos.Millonarios y Nacional han exprimido sus planteles y su físico para llegar al final. Les queda el alma. Y esa la tienen intacta.



