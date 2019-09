DIM vs. América, última lucha por el título de la Liga femenina

América de Cali afiló todas sus armas para tratar de mantener la ventaja que consiguió en el partido de ida de la final de la liga femenina colombiana en su visita este lunes al Deportivo Independiente Medellín-Formas Íntimas, que se aferra a la esperanza de conseguir la remontada ante su público.

El martes pasado, América venció por 2-0 en la ida a su rival con goles de Catalina Usme, su estandarte, y de la volante Carolina Pineda, en un duelo en que mostraron un juego rápido y efectivo de cara al arco rival.



Pero no es solo por el resultado conseguido en el Pascual Guerrero. El conjunto que orienta Andrés Usme es uno de los mejores visitantes del campeonato: Ha conseguido 4 triunfos en condición de forastero, con 8 goles a favor y 1 en contra, con 13 puntos de 15 posibles (86,6 por ciento de rendimiento), mientras que Farlyn Caicedo es su máxima artillera con 4.



Nadie desconoce la experiencia del cuadro antioqueño, base de la Selección Colombia, pero en Cali sucumbió contra el planteamiento escarlata. La clave está en manejar la ansiedad de sus juveniles, evitar faltas frontales y que el DIM haga sus acostumbrados circuitos en mitad de cancha con descarga en el juego aéreo, al igual que aprovechar los espacios que dejen las paisas en esa intención de buscar el arco de Nathalia Giraldo.



“Lo más importante es estar tranquilas. Acá no está en juego la vida de nadie. Esto es un juego. La ventaja es que pensamos así y eso le baja presión. No me preocupa el estado de ánimo de ellas. Tengo la certeza de que vamos a hacer un buen trabajo”, dijo Catalina Usme.



Linda Caicedo y Farlyn Caicedo se recuperaron de contracturas sufridas en el compromiso de ida y serán fundamentales en el esquema táctico de Usme.

Se prevé que el técnico repita la nómina con la que ganó el primer partido. En Medellín el club caleño buscará su quinto triunfo como visitante, pues en el torneo solo hubo un partido que no ganó fuera de casa, el primero, que disputó en la casa del Atlético Fútbol Club por la segunda jornada de la fase de grupos.



“Todos los partidos son distintos. No hay dos partidos iguales. Somos buenos visitantes, Medellín es buen local, entonces, son otros 90 minutos, otra historia, otro escenario”, analizó el entrenador de América, Andrés Usme.

Confían

El Medellín, por su parte, se preparó esta semana con la mirada puesta en la remontada y para ello confía en la experiencia de la portera Sandra Sepúlveda, que deberá dejar atrás el error que cometió en la ida; la delantera Oriánica Velásquez, exjugadora del Antalya turco, y Manuela Vanegas, central de la selección colombiana.



“Hay que abrir la cancha, que la pelota circule, tener tranquilidad. Tenemos mucho tiempo para igualar y superar la serie. No puede salir un Medellín desordenado, sino tranquilo, con mucho orden táctico y con unas transiciones con mucha velocidad”, afirmó Carlos Paniagua, técnico del Medellín.



En casa, DIM ha disputado 5 partidos, en los que venció en la primera fase por 2-0 al Pereira, 1-0 al Atlético Nacional y 1-0 al Once Caldas, mientras que en los cuartos se impuso por 3-1 al Cortuluá y 5-0 en semifinales al Atlético Huila, campeón de la Copa Libertadores femenina de 2018.



En lo que va de la competición, el equipo rojo ha jugado 10 partidos, de los cuales ganó 7, empató 2 y solo perdió 2. Además anotó 22 goles, 4 de ellos mediante Laura Aguirre, mientras que recibió solo 5 tantos, 2 de ellos en el duelo de ida.



“Las expectativas están muy altas. Estamos demasiado felices. Lo que estamos viviendo con nuestra hinchada y familias es muy importante. Creemos mucho en lo que estamos haciendo y estamos seguras que sacaremos el resultado que necesitamos”, concluyó la capitana Sandra Sepúlveda.



