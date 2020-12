Santa Fe y América, por la corona femenina

Las leonas de Santa Fe ya hicieron la primera parte de la tarea: vencieron de visitantes al América en la ida de la final, 1-2, ratificando su solidez. Las escarlatas cedieron en casa, pero no están derrotadas, al contrario, llegan este domingo a El Campín con la firme convicción de remontar el marcador y lograr por segunda vez el título de la Liga femenina.



El partido de ida demostró el gran nivel de ambos equipos, que con todos los méritos fueron los finalistas de la cuarta edición del campeonato femenino en Colombia. Sacó ventaja Santa Fe por su efectividad, una prueba de todo lo hecho a lo largo de la Liga, en la que solo sufrieron una derrota.



“Hemos trabajado duro para estar en estas instancias. Es una final, estos partidos son milagrosos, todos quieren jugar, somos conscientes del rival que tenemos. Cumplimos el primer objetivo, que fue ir a Copa Libertadores, ahora queremos quedarnos con el campeonato”, anticipó el técnico cardenal, Albeiro Erazo.



“La ventaja no es suficiente, no hay nada de confianza. Quedamos con más ganas, recuperaremos y saldremos en nuestra casa a ratificar el campeonato y el título”, dijo la jugadora Liana Salazar.



Las leonas se llevaron la victoria de Cali gracias a los golazos de Ivonne Chacón y la goleadora Ysaura Viso, que lleva 13 anotaciones en el campeonato y es la máxima anotadora. “Orgullosa de mi equipo, feliz por dar este primer paso, sacar una ventaja al América en su casa no es nada fácil. Pero este equipo lo deja todo en la cancha. Nos queda un partido en casa que no será fácil”, dijo en Win Sports.

América, a remontar

Pero no será sencillo defender la ventaja para Santa Fe. América también tiene experiencia para afrontar este tipo de desafíos, y su referente, Catalina Usme, ya anticipó que dejarán todo por levantar este título en Bogotá.



“Hay que ganar el próximo. Nos costó la seguidilla de partidos. Tuvimos dos días menos de descanso. El otro partido es la vida o la vida”, dijo Usme, que hizo un golazo de tiro libre en el partido de ida.



En la fase de grupos, las escarlatas solo perdieron un partido, eliminaron a Nacional en los cuartos de final, y no piensan dejar escapar esta oportunidad .



“Santa Fe es un gran rival, la llave iba a ser así, recuperaremos a nuestras jugadoras, no tenemos mucho tiempo de trabajo, pero desde lo táctico buscaremos las variantes para conseguir el bicampeonato, que es lo que queremos”, dijo el entrenador escarlata, Andrés Usme.



Santa Fe ganó la Liga femenina en su primera edición. América lo hizo en la última edición. Se trata de dos finalistas con sello de campeonas.



