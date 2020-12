América fue un relojito: el uno por uno en la victoria contra Santa Fe

América fue un relojito. Un equipo serio y contundente. De individualidades letales y de colectivo superior. Jugó a su antojo, le pasó por encima a Santa Fe, y como premio se llevó una victoria amplia, muy amplia y merecida y que lo acerca a la estrella.



Joel Graterol: cada que salió, lo hizo en falso. Estuvo de buenas que Santa Fe no aprovechó. Incluso, lo salvó el travesaño. (5)



Cristian Arrieta: un saque de banda suyo fue medio gol, el segundo. Además, estuvo seguro en los duelos. (6)



Marlon Torres: el líder de la zaga, muy fuerte en los duelos, muy atento. No tuvo un pestañeo. (6)



Pablo Ortiz: compaginado con Torres, atento en cada pelota. Otra garantía. (6)



Edwin Velasco: estaba preocupado por lo defensivo, poco salía, y cuando salió se lesionó. Lo hacía bien (6)



Luis Paz: pegó, lo tarjetearon, quedó condicionado y se fue lesionado. Sin embargo, puso su temperamento y su furia en cada acción. (6)



Luis Sánchez: fue el gestor del primer gol y le anularon uno. Se hizo más importante en los contragolpes, por su explosión y velocidad. (6)



Yesus Cabrera: dictó los ritmos del partido. Fue el guía que iluminó al América. Y anotó un gol. (8)



Santiago Moreno: con su picardía fue un peligro constante. Cayó por la banda con mucha libertad, a la espalda del lateral. Tiró el centro que terminó en el primer gol y puso el moño con el tercero. (7)



Adrián Ramos: tuvo un juego de mucha lucha, de aguantar y crear espacios. No anotó, pero estuvo engranado en cada acción de ataque. (7)



Duván Vergara: no podía pasar desapercibido y no lo hizo, tuvo su gol con un remate que fue incómodo, pero gol al fin y al cabo. Fue un dolor de cabeza para la zaga cardenal. (6)



Rodrigo Ureña: entró por Paz, a seguir con su labor: golpear y destruir. (6)



Daniel Quiñones: entró por Velasco. Mantuvo el orden en la línea defensiva. (6)



Rafael Carrascal: entró por Sánchez. Tuvo poco tiempo, pero mostró temperamento para poner orden en la mitad. (No califica)



Jhon Arias: entró conectado, engranado y aportó. (No califica)



Aldaír Rodríguez: intentó mostrarse, aprovechar su oportunidad, intervino poco. (No califica).



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET