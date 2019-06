'De local no tenemos nada', crítica del capitán de Pasto a la Dimayor

No jugar en Ipiales. Considero que la prelación debería tenerlo el fútbol y lo deportivo y por eso se debería apuntar a jugar Ipiales, en donde la gente nos acogió con amor y queríamos darles una final del fútbol colombiano. Pero las dinámicas nos llevan a que la localía no valga nada, porque de local no tenemos nada. Ahora solo queda pensar en poder salir campeón.

La final. Siempre tuvimos la mentalidad de estar en la final. Nos alimentaron ese sueño de estar en esa posición. Ese era el mensaje que nos daba el técnico de llegar a la final, pero nos decía que no lo lleváramos a fuera porque nos iban a llamar locos. El tiempo y el trabajo nos dieron la oportunidad de estar aquí y estamos muy felices.



Inexperiencia. Al frente tenemos un gran rival, no vamos a descubrir nada diciendo esto. Esperemos el sueño que tenemos todos de marcar una historia se anteponga a la inexperiencia, porque es verdad que hay jugadores jóvenes.



