'Pasto está en un nivel óptimo ahora, está mucho mejor': Alexis García

El entrenador de Deportivo Pasto, Alexis García, se mostró confiado en que su equipo pueda darle vuelta al marcador de la gran final y este miércoles poder quitarle el título a Junior.

Mejorar para el partido de vuelta. Hay que potencializar el equipo, sobretodo en la fase ofensivo, porque en barranquilla nos faltó. Hubo un inconveniente con un jugador importante de nosotros y nos faltó tiempo de trabajo. Creo que el equipo está en un nivel óptimo ahora, está mucho mejor. Pasto va mantener su equilibrio defensa ataque y su imposición de estilo será importante.



Mensaje a la afición. El mensaje es el de siempre. Hemos sido muy coherentes desde que llegamos, a veces el mensaje se hace verso. Unidos, juntémonos, vamos por una visión que tenemos desde que llegamos. Cuando llegamos se hablaba de pelear por el descenso, pero queremos ahora pelear el título. Que nos siga respaldando, que no nos quieran porque ganamos.



Ipiales. Lo que yo debo decir es que no es lo ideal jugar fuera de Ipiales. La utilizamos como un recurso y que nos cambien el estadio en el último partido no es cómodo ni me parece lo más correcto. Nos cogió de sorpresa. Hubo que salir a buscar escenario para complacer el fútbol, pero estamos preparados, fuertes y sabemos qué queremos.



Zona de volantes. Daniel (Giraldo) no tiene una misión de marcar por toda la cancha a nadie. En su zona debe marcar al que le toca. Cuando la pelota es nuestra, la obligación es de jugar. El jugador debe aprender a usar su función para el bien del equipo.



Táctica. Creo que dentro de mi optimismo le podemos dar vuelta al marcador. Tenemos enfrente un gran equipo y no es un rival fácil. Maneja mucho la pelota, hace mucha transición con posesión, que tiene experiencia, que acaba de ser campeón, con un técnico campeón. Nosotros tenemos nuestras armas, nos sabemos defender y sabemos atacar, creo que somos el equipo más goleador de los cuadrangulares. Hemos hecho lo que se necesita.



DEPORTES