'Se habla más de la remontada de Santa Fe, que lo que podamos hacer'

El 3-0 para Juan Cruz Real es un resultado que no permite entrar a la cancha del estadio El Campín algún tipo de confianzas. El entrenador del América sabe que los últimos 90 minutos contra Santa Fe no serán fácil y en rueda de prensa aseguró que necesitan estar concentrados.



Ser campeón. La verdad ni quiero utilizar la palabra campeón, porque todavía faltan 90 minutos. Puedo hablar si me imaginaba llegar a una final. Cuando uno llega busca el máximo objetivo. Siempre he dicho que hemos encontrado una plantilla que se ha comprometido mucho y para el tiempo que llevamos en este proceso, hemos llegado a jugar el último partido del semestre y eso es muy importante. No sé si me lo imaginaba, pero estamos contentos con estar aquí y buscamos el máximo objetivo.



Ventaja. Nosotros tenemos que apuntar a tener humildad y afrontar el partido como una final más. El primer tiempo del partido sacamos una ventaja, pero debemos seguir compitiendo.



Espacios. Veremos cómo se va dando. Obviamente el rival tiene una necesidad y nosotros tenemos que ver cómo hacemos para neutralizarlos y cómo sacar ventaja de esa situación.



Victorias de visitante. Más que nombrar el tema de rendir de visitante es el compromiso de los jugadores. Ese compromiso de en estas fechas de navidad estar concentrados en hotel, con el foco claro, siempre concentrados en conseguir el objetivo. Me deja tranquilidad verlos así. Todo lo que están haciendo es para competir al máximo este domingo.



Trabajo. La semana fue atípica por esto de nochebuena y navidad en el medio. La encaramos como lo hemos hecho con toda, trabajando, teniendo los pies en la tierra, buscando de llegar en la mejor forma. Ellos quieren seguir mejorando. Fue una semana normal, con la guardia muy alta para cerrar bien.



Lo que dicen los medios. Vamos a ver cómo se da el partido. En los medios de comunicación escuché que tenía muchas debilidades, dejando espacios, pero nosotros seguiremos con mucha humildad tratando de no darles ventajas al rival. Se ha hablado más de la remontada de Santa Fe, que lo que podamos hacer nosotros.



Planteamiento. No influye en nada el resultado. Tenemos que seguir con la guardia alta, porque eso nos trajo hasta acá. Tenemos que seguir de la misma forma. No podemos cambiar, no lo hemos hecho en otros momentos en donde buscábamos la identidad del equipo.



Parte mental. Tenemos la misma tensión lógica de antes del primer partido. Eso no debe ser ansiedad, sino tensión equilibrada. Debemos saber lo que nos jugamos, teniendo una inteligencia emocional para tratar de no equivocarnos.



Neutralizar el ataque. Sabemos y respetamos los futbolistas que tiene el rival, el funcionamiento colectivo. Repito, escuché mucho que América deja espacios y trataremos de entender esas apreciaciones. Seremos un equipo que se defienda bien y vaya bien al ataque.



Tensión. Como todo partido uno tiene la atención puesta de ocuparse de lo que vamos a hacer. Tenemos tranquilidad, porque va a dirigir Wilmar Roldán, es un buen árbitro. Si las cosas se dan bien, uno se ocupa en que el rival no lo supere a uno.



