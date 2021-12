Rafael Dudamel y Teófilo Gutiérrez, los referentes del Deportivo Cali en la raya y en la cancha, mantienen viva su ilusión de dar la vuelta olímpica el miércoles en Ibagué. Ambos dejan atrás lo que pasó en Palmaseca y confían en lo que tienen.

Estas fueron las principales frases de Dudamel y Teo en la rueda de prensa oficial de la gran final de la Liga.

La confianza de Rafael Dudamel en sus jugadores

¿Qué tan diferente puede ser este partido con el de ida? “Siempre los pequeños detalles. El trámite del partido en Cali, nosotros como locales, nos dejó muchas sensaciones positivas y corroboramos mucho de lo que habíamos planificado. Los niveles de atención de los futbolistas van a marcar la diferencia, que lleguen descansados. Tenerlos a todos disponibles es una buena noticia”.



En qué ha trabajado en estos días. “Sobre todo en lo emocional, en lo mental estamos muy fuertes. Había que drenar la amargura del resultado de la ida, esto no es de mérito, pero quedamos satisfechos por el nivel en que competimos. Es llegar fuertes emocionalmente, con el carácter que nos caracteriza, seguramente el rival ha revisado los resultados que ha tenido el Cali de local y visitante, como nosotros lo hemos hecho con lo de ellos. Será un partido lindísimo, al frente hay un gran equipo y nosotros venimos con la disposición para lograr el campeonato”.



A qué le ha dado prioridad. “Priorizamos los detalles tanto en defensa como en ataque, refrescar nuestra idea de juego independientemente de los cambios, la idea colectiva no debe y no va a variar, en nuestra intención de salir a ganar el partido. Estamos enfocados en que nuestros futbolistas estén felices, hablando de fútbol. Va a ser muy lindo ese regreso a casa con el trofeo y lo imaginamos compartiéndolo con nuestra gente. Nos hemos preparado para dar la talla como corresponde y alcanzar el objetivo”.



Simil entre el 98 y hoy. “Las características de jugadores con que cuento hoy son muy distintas a aquellas del 98. Similitudes, el momento de haber llegado, el mes, porque cuando llegó Cheché el equipo era sexto de la mano de Reinaldo Rueda, mientras nos íbamos adaptando bajamos posiciones, nosotros salimos en tanqueta, ellos en carroza, no han vivido eso. Poder estar en al final y ojalá sigan las similitudes mañana”.



Cuando llega uno a la final y con fortalezas, no es el momento indiciado para cambiar, imaginamos un partido tácticamente bien jugado, digno de una final, cada uno en su forma, pero siempre con la intención de brindar un gran partido. Luego en lo estratégico habrá detalles que ellos cuidarán y también lo haremos así nosotros. La determinación en el campo es lo que marca la diferencia. Hay un guion muy claro y definido, cambiar sería una locura. Hay que tener en cuenta las características que nos trajeron aquí”.

La personalidad de Teo para jugar la final

Cómo se siente. “Contento de vivir esta fiesta, ya me ha tocado jugar acá y hacerlo muy bien, linda gente acá. El sueño de nosotros de poder ser campeones, el grupo está concentrado y motivado y a la espera de que ruede la pelota para disfrutar la final”.



El descanso antes de la final. “Creo que son finales, hay que jugarlas para ganar y vamos camino a eso ante un gran rival, grandes jugadores, un lindo estadio. Estamos enfocados en hacer el mejor partido para nosotros, atentos a lo que puedan hacer ellos, ojalá salgan a jugar, nos gustan los partidos de buen juego. Es lo que nos ha caracterizado, salir a jugar, con mucha personalidad”.



Mensaje de una hincha en Palmaseca: me hace más feliz usted en la cancha que mi esposo en la casa. “Es una muestra de cariño, que lo lleva cada día a amar este deporte, Cali es un equipo que juega muy bien, el rival lo sabe, eso me deja muy feliz, que la hinchada del Cali vea el compromiso que tengo por el club y la camiseta”.



El reemplazo de Sergio Mosquera, Eduar Caicedo. “Yo lo conozco muy bien, estuve entrenando con el en los olímpicos, es un gran central, sale jugando bien y por eso está en el Tolima, que es un gran equipo. A veces salen en la foto los que nunca han jugado, pero nosotros tenemos nuestra idea de juego y eso es lo que siempre queremos hacer, con respeto, con buen fútbol y con jerarquía, para dar un gran espectáculo”.



Cómo le ha ido en Ibagué. “Han sido grandes noches de buen fútbol y la gente se ha ido contenta a casa, eso me ha dejado muy tranquilo. Espero que mañana sea una linda noche para el Deportivo Cali, hemos sido constantes en el esfuerzo, en poder enamorar al hincha y a Colombia con nuestro fútbol. Veo a los muchachos contentos y eso me deja muy tranquilo. Sí le he marcado goles al Tolima acá, una hermosa afición que siempre se va feliz”. (N. de la R.: marcó un gol, de penalti, en 2018).