Once Caldas y Nacional, listos para la final de la Copa Colombia

Once Caldas y Atlético Nacional disputarán la final de la Copa Colombia con el propósito de conseguir el título y uno de los cupos para la Copa Libertadores del 2019. El juego comenzará a las 7 p. m. y se verá por RCN y Win Sports.

El encuentro entre los únicos campeones de la máxima competencia continental de clubes por Colombia, que tendrá el arbitraje de Carlos Betancur, se vive con mucha intensidad y los caldenses se mentalizaron en conseguir una ventaja importante contra los antioqueños.



El técnico Hubert Bodhert está concentrado en esta última instancia de la Copa y quiere salir a atacar al ‘verdolaga’, por ello, sus últimos trabajos prácticos fueron en función ofensiva, en la que se sostiene la tenencia de la pelota, aunque se apeló a una mayor velocidad física, en procura de desgastar defensivamente a los de Medellín.



“Ya estamos listos para el combate, el grupo lo tenemos en buena condición y solo esperamos que tengamos uno de los mejores días y hacer el mejor partido que tengamos en este semestre. Va ser un partido intenso y digno de una gran final”, dijo Bodhert.

Los caldenses podrán contar con Andrés Felipe Correa, quien reaparece tras recuperarse de una contractura, así se le da mayor autoridad a una defensa que está acostumbrada a ser la inicialista de la propuesta ofensiva.



“El punto débil de todos es que les quiten el balón y creo que esa es la idea que queremos y que siempre hemos hecho durante todos estos partidos. Creo que a un equipo como Nacional, que también le gusta mucho el balón, le gusta ser protagonista y si le quitas el balón y es uno el protagonista, creo que les va a dificultar mucho”, declaró el volante, Juan Pablo Nieto.



Nieto, Diego Peralta, Edwin Velasco y Diego Arias fueron futbolistas del conjunto de la ‘montaña’, conocen su ADN y esperan sorprenderlo, pues hacen parte de la columna vertebral del cafetero.



“Nacional es un equipo que le gusta jugar mucho, pero igual también deja jugar, nosotros tenemos que aprovechar en el momento que nos dejan jugar porque es ahí donde podemos hacer daño. Nacional me dio muy buenas cosas, pero ahora estoy viviendo un excelente momento aquí en Once Caldas y me siento muy contento acá”, comentó Velasco.

La experiencia

Pero así como ellos conocen a Nacional, Alexis Henríquez, el capitán verde, sabe lo que significa para Once Caldas pelear por un título: estuvo en el plantel que ganó la Copa Libertadores de 2004 y la Liga en 2009-I y 2010-II, así como en la final de la Copa Colombia que los blancos perdieron con Equidad, en 2008.



“Contento por estar en otra final, eso es lo que todos queremos cuando llegamos al club más grande de Colombia, sabiendo que Once Caldas viene haciendo las cosas bien y que no va a ser fácil como en ninguna final”, afirmó Henríquez.

“Todos saben lo que significa Once Caldas y Manizales para mí. Duré muchos años allá, tengo un cariño muy grande por todo lo que viví allá, pero ahora me debo a Nacional FACEBOOK

TWITTER



Igualmente, afirmó que el equipo albo es el que mejor juega en el Colombia: “Juegan muy bien, todos sabemos que en este momento Once Caldas es el equipo que mejor juega, tiene una idea clara y llevaron jugadores de acá que le dieron un idea diferente”.



Las puertas del estadio se abrirán a las 3:30 p.m. Se prohíbe el ingreso de menores de edad a la tribuna sur, espacio reservado para los seguidores de Nacional y se decreta la ley seca en la comuna Palogrande, cercana a la zona rosa y principales universidades de la capital de Caldas.

Alineaciones probables

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Juan Pablo Nieto, Diego Arias y Juan David Rodríguez; Johan Carbonero, David Lemos y Ricardo Steer. DT: Huberth Bodhert.



Atlético Nacional: Christian Vargas o Fernando Monetti, Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez o Diego Braghieri, Deiver Machado, Gonzalo Castellani, Jorman Campuzano, Aldo Leao Ramírez, Yerson Candelo, Omar Duarte y Vladimir Hernández. DT: Hernán Darío Herrera (e).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín