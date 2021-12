Rafael Dudamel ya fue campeón en Colombia con el Deportivo Cali como jugador, en 1998. Ahora, 23 años después, está de nuevo en carrera por darle otra estrella al equipo, esta vez como director técnico.

El venezolano palpita la final contra Deportes Tolima y está listo para afrontarla. Así la sintió en la conferencia de prensa previa al primer partido, que se jugará este domingo a las 6 de la tarde.



Las principales frases de Rafael Dudamel



¿Tiene dudas con el lateral izquierdo? "Preparar un equipo ganador parte de hacer una gran competencia para todas las posiciones. El reto es escoger. Tengo claro lo que quiero del plantel, ya ellos saben quién va a jugar. Tengo ese dilema, no solo con Darwin, con Kevin, con Tello, esperamos tomar la mejor decisión".



Qué rescatar de su época como jugador del Cali. "He recordado mucho eso estos días, trato de encontrar similitudes, sobre todo en lo externo, cómo lo vivía la gente en ese momento y cómo lo vive ahora. Siento envidia por los jugadores, quisiera volver a vivirlo ahora como jugador. No se han guardado nada y eso el hincha lo reconoce y lo agradece y vamos a vivir esa fiesta como en el 98. Muchos no habían nacido. Jhojan Valencia no había nacido y seguro Manolo, su papá, se lo contará. Pasó mucho tiempo para vivir este momento y como ellos me han permitido liderarlos, pero lo más valioso es darle gracias a Dios por habernos permitido vivir esto. Esperamos que sea una fiesta en letras mayúsculas para el Deportivo Cali".



La semana larga antes de la final. "Lo que pasó nos ha permitido manejar las cargas de otra manera, pero cuando hemos tenido que responder domingo-miércoles lo hemos hecho bajo una gran condición y bajo una gran convicción. Esto se dio así porque nos lo hemos ganado y seguramente va a pesar para preparar el partido".



Que cree que se debió trabajar para enfrentar al Tolima. "No me echo a morir cuando nos ha tocado un adversidad ni con euforia cuando hemos ganado. Siempre revisamos cómo llevar al equipo a un mejor nivel, siempre hay detalles, el equipo fluye con espontaneidad y nosotros queremos mantener fresca nuestra idea, cuál debe ser nuestra respuesta. Lo más importante son las formas y eso es lo que nos ha permitido estar en esta final".



La motivación. "Son muchos puntos, muchos aspectos que atendimos. Si me tengo que quedar con una sola es decirle a sus caras que tenemos un gran plantel y que creemos en ustedes".



Qué habla con los jugadores de experiencia. "Cada uno de ellos sabe el lugar que ocupa en el plantel. La jerarquía y la sapiencia de ellos es importante. Descanso tranquilo porque ellos saben competir en este nivel de exigencia. Más que hablarles es corregir pequeños detalles. Eso me deja muy tranquilo".



Qué puede marcar la diferencia. "Ojalá la supiera y si tuviésemos esa bolita de cristal, ya se las hubiera dicho a los muchachos. Es la realidad, la intensidad, los altos niveles de concentración, siempre estar metidos en el partido, descifrando al rival y ver cómo superarlo".



