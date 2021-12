Deportes Tolima llega con menos tiempo de descanso que Deportivo Cali. Sin embargo, Hernán Torres, el técnico del actual campeón, cree que su equipo está preparado para repetir corona y lograr un bicampeonato inédito.

En rueda de prensa, Torres y el capitán del Tolima, Julián Quiñones, se refirieron al duelo de este domingo contra Deportivo Cali:



Las palabras de Hernán Torres, técnico del Tolima

La experiencia de 11 finales. "Tengo un trabajo importante en el grupo humano, hay una idea de juego, claridad para afrontar responsabilidades. El deseo que tenemos todos y el objetivo está cerca, hemos construido esto juego tras juego, día tras día. Tengo que dar gracias a Dios por lo que estamos viviendo".



¿Ha pensado en penaltis? ¿Le inquieta algo? "Siempre hemos estados preparados para todo lo que encierra el fútbol, tanto en lo interno como en el entorno. Nos preocupamos por lo que pasa en la cancha, el entorno es diferente y tratamos de que no se meta. Es un rival difícil, está jugando buen fútbol, pero estamos soñando con un buen juego y con lograr el objetivo".



Cómo llega la nómina. "Vino todo el plantel, trajimos 21 jugadores, ya veremos quiénes van a estar. En la charla técnica veremos quiénes estarán en la nómina".



El cansancio acumulado. "Decir que el equipo no está desgastado es un mentira, venimos de jugar seis partidos, incluyendo uno acá en Cali a las 11 de la mañana, más lo de Barranca. El cuerpo técnico y los médicos hemos hecho todo para que el equipo esté bien. Confío en mi grupo y creo que vamos a superar el aspecto físico".



El apoyo de la hinchada. "La afición es el entorno, nos hemos preparado mucho para eso, para que el entorno no se meta en lo interno. El equipo ha tenido jerarquía, hemos tenido momentos difíciles y nos recuperamos por esa hambre de triunfo. En toda la campaña no ha sido color de rosa, hemos tenido bajones, circunstancias futbolísticas, y lo hemos sacado adelante. Este es un equipo maduro en muchos aspectos. Lo lindo de las finales es ver los estadios llenos, que lo vivamos en paz, no se justifica perder la vida por un partido de fútbol".



Menos tiempo de descanso. "Sería ilógico decirle que no nos va a afectar, pero así está programado el torneo, no hay tiempo para recuperarnos, tenemos 21 jugadores habilitados. Hemos tenido muchas variantes por lesiones, ustedes saben que yo casi no cambio. Hay que esperar a ver quiénes pueden estar, todos los partidos son intensos, no solo de Tolima, todos los que estábamos en cuadrangulares. Hay que luchar contra todo".

Las palabras del capitán, Julián Quiñones

La visión de la final. "Estamos viviendo el mejor momento de nuestra institución, esperamos aprovecharlo al máximo, al frente hay un gran rival como el Deportivo Cali y esperamos brindar un lindo espectáculo, que sea una de la mejores finales y podamos salir victoriosos".



Las palabras como capitán. "Tenemos un punto a favor, venimos de jugar una final el semestre anterior y la gran mayoría de los muchachos estuvieron. La palabra siempre es de motivación y que los más jóvenes sientan el respaldo".



El ataque del Cali. "Cali tiene un buen poder ofensivo, Teo es de los mejores jugadores del FPC. Tenemos que seguir siendo fuertes y ratificar en la final el trabajo de todo el año. El que menos errores cometa puede salir victorioso de esta final".



Su mejor final. "Siempre las finales son maravillosas. No puedo decir cuál fue la mejor, la mejor es la que vamos a jugar. No va a ser fácil por el rival que enfrentamos. La ambición que tenemos, cada 24 horas renovar el éxito".