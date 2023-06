Atlético Nacional volvió a caer en sus pesadillas. Otra vez careció de autoridad y cedió un empate peligroso en la ida de la final de la Liga, en el Atanasio Girardot, con el 0-0 contra Millonarios.



El rendimiento general de Nacional no fue bueno, el equipo no dominó, no tuvo profundidad ni variantes para solucionar sus problemas ofensivos. Y atrás, sufrió con el juego de toque rápido de Millonarios.

Uno a uno en Nacional

Jader Valencia (izq.) Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Harlen Castillo: respondió y salvó su arco. Sus atajadas fueron decisivas para evitar que Nacional perdiera en casa. 6 puntos.



Edier Ocampo: Pocas veces pudo ir al ataque. Se vio amarrado y pasó problemas con Jader Valencia. 4 puntos.



Cristian Zapata: el más seguro de la defensa, con ímpetu, personalidad y experiencia. 6 puntos.



Juan Aguirre: le tocó exigirse al máximo ante cada ataque azul. Sus problemas, sobre todo, en los mano a mano. 5 puntos.



Danovis Banguero: buen despliegue, buena salida, empujó desde atrás y fue sorpresa en ataque. Además, probó con remates. 6 puntos.

Nacional vs. Millonarios. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Sebastián Gómez: tuvo mucho trabajo, sufrió cuando Millos tocaba en la mitad, pero casi siempre salió airoso. 6 puntos.



Nelson Palacio: figuró, metió alma y cuerpo, de ida y vuelta. 6 puntos.



Nelson Deossa: buen primer tiempo, pero muy desconectado del resto del circuito de ataque. 5 puntos.



Yerson Candelo: apagado, sin chispa, salió poco y no tuvo la sorpresa que se esperaba. 4 puntos.



Jarlan Barrera: desconectado, intermitente. No estuvo a la altura de la final. Se esperaba mucho de su juego. 4 puntos.



Dorlan Pabón: intentó, quiso, por momentos guio al equipo, tuvo dos remates muy buenos, pero no estuvo al nivel que puede dar, más en una final. 6 puntos.



Jefferson Duque: entró al minuto 46 por Ocampo. Tuvo una buena oportunidad pero su remate se fue desviado. 5 puntos.



Jhon Solís: entró al minuto 83 por Deossa. Sin nota.



Tomas Ángel: entró al minuto 82 por Barrera. Sin nota.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

