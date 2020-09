La Liga palpita su regreso, pero perdió varias de sus figuras

Vuelve el fútbol. Vuelve la Liga. Ya hay fechas, el 19 de septiembre es la reanudación oficial, desde la jornada 9. Pasó mucho tiempo y pasaron muchas cosas desde la suspensión por la pandemia. Los equipos no son los mismos de marzo, tuvieron variantes y algunos perdieron hombres importantes. Mantener las nóminas intactas en medio de la crisis económica del fútbol colombiano fue, en muchos casos, imposible. La nueva Liga no tiene grandes fichajes y sí varias ausencias de peso.

La Liga ya no tendrá las atajadas de Wuilker Faríñez ni los goles de José Ortiz, que eran dos símbolos de la nómina de Millonarios; extrañará el fútbol a Andrés Ricaurte, que era el cerebro del Medellín; pierde la dinámica que en Nacional imprimía Daniel Muñoz o Kevin Londoño en Once Caldas, más el vacío que deja Matías Pisano en el campeón América. Y los movimientos no se han cerrado, aún se pueden ir otros como el portero Álvaro Montero, del Tolima. Todos ellos eran referentes en la Liga, jugadores que enaltecían el nivel del fútbol local.



(Le puede interesar: Dimayor define sistema de campeonato para la reanudación de la Liga)



Así que la Liga vuelve sin estos futbolistas. Y no quiere decir que vaya a ser mejor o peor, pero sí eran jugadores determinantes. Así que los equipos reaccionaron con movimientos acordes a sus finanzas. Sin golpes de opinión, pero sí con buenas expectativas. Millonarios, por ejemplo, reaccionó a la partida de Faríñez con los arqueros Bonilla y Vargas para que se disputen el puesto. Y para suplir a Ortiz trajo a Ricardo Márquez, hombre de gol que tendrá su gran reto en Bogotá.



América perdió a su entrenador Guimarães, el que lo sacó campeón, y al volante Matías Pisano. Designó como DT a Juan Cruz Real y aún intenta contratar al delantero argentino Juan Kaprof, aunque la negociación se enfrió en las últimas horas. Sin embargo, el equipo dejó una buena sensación en la Superliga contra el Junior, al conservar a hombres claves como Vergara. En todo caso, su hueco en la nómina es por Michael Rangel, que se fue con sus goles a Junior, donde no tiene puesto fijo en la idea de Julio de Comesaña, y donde están Miguel Borja, Teo y Carmelo Valencia. Así que sus anotaciones, las que extrañará América, irían a desperdiciarse al banco de suplentes.

Rangel abandonó el América para ser su'lente en Junior. Foto: Archivo EL TIEMPO

El caso de Montero en Tolima no se ha definido, pero el portero se quiere ir. Por ahora, ya llegó otro arquero, el paraguayo Rubén Escobar. Tolima también logró el fichaje del volante Guillermo Celis, que regresa al fútbol colombiano tras casi un año sin jugar por una lesión.



En el Independiente Medellín, a Ricuaurte, que se fue al Dallas de la MLS, se suman bajas como Adrián Arregui, Juan Fernando Caicedo, Hernán Pertuz, entre otros. Y el equipo no pudo dar el golpe de opinión que buscaba con Jackson Martínez, quien por ahora no jugará en el DIM. El panorama del poderoso no es muy alentador.

(Lea además: Nuevo miembro en la Comisión que debe investigar a directivos de FCF)



En cuanto a los otros equipos referentes de la Liga, Santa Fe, en medio de su crisis, logró conservar a Fabián Sambueza. Cali, por su parte, mantuvo al lateral Darwin Andrade, que casi se va; mientras que Nacional no ha tenido grandes cambios, más allá de la partida de Daniel Muñoz. En otros movimientos, se destaca la llegada de Cristian Marrugo a Águilas, un jugador de experiencia y talento que siempre marca la diferencia.



La Liga palpita, se alista, falta poco, el balón volverá a rodar en todo el país, aunque muchas figuras se hayan marchado.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO​