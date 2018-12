Jarlan Barrera, genio y figura de la victoria del Junior contra el DIM

Así jugó Junior

Sebastián Viera: le patearon con peligro una vez, y fue gol. Lo venció Cano. 6

Marlon PiedrahÍta: pesó su experiencia, e hizo un gol. 6

Jefferson Gómez: pierde la marca en el gol del Poderoso. Fue su único pecado. 5

Rafael Pérez: el mejor de la defensa: sólido, seguro. 6

Gabriel Fuentes: atrevido al ataque, tuvo una opción. 6

Víctor Cantillo: clarito para quitar y salir jugando. 6

Luis Narváez: recio en la marca, con ímpetu. 6

James Sánchez: hizo uno, falló otro, fue dolor de cabeza constante para el DIM. 6

Jarlan Barrera: en un nivel superior, metido en la final. Participó en dos goles. 8

Teófilo Gutiérrez: Junior juega a su ritmo. 7

Luis Díaz: el más irreverente, con chispa, amagues y gol. 7

Yony González: entró y casi anota. (s. n.)

Fabián Sambueza: apenas tocó la cancha. (s. n).



Así jugó Medellín

David González: le hicieron cuatro pero sacó cinco. 7

Elvis Perlaza: le costó en marca y no entrega bien. 5

Jesús Murillo: falló en los goles pero puso el del DIM. 4

Hernán Pertuz: no apareció para poner orden. 4

Sebastián Macías: contenido en la marca, no salió. 5

Larry Angulo: regaló el tercero, con pasegol a Teo. 4

William Parra: lo condena el segundo gol de Junior. Se le anticiparon y ni se enteró. 4

Bryan Castrillón: tuvo que marcar y a eso se dedicó. 5

Andrés Ricaurte: no fue el guía habitual. 5

Juan F. Caicedo: lucha, busca y rebusca, pero en la única que tuvo, definió mal. 5

Germán Cano: goleador es goleador, hizo uno. 6

Leonardo Castro: no alcanzó a meterse en el partido. (s. n.)

Yulián Anchico: tampoco tuvo tiempo. (s. n.)



