Llos equipos del fútbol colombiano se mueven para ir conformando sus nóminas, de cara a la temporada del 2022. Estas son las novedades equipo a equipo.



Millonarios

Altas: Álvaro Montero (arquero, del Tolima), José Abad Cuenú (zaguero central, del Bucaramanga). A falta de confirmación oficial del club, Larry Vásquez (mediocampista, del Junior) y Diego Herazo (delantero, del Medellín).



Bajas: Fernando Uribe (Junior), Daniel Giraldo (Junior), Felipe Banguero (Once Caldas), Hárrison Mojica (9 de Octubre, Ecuador), Ricardo Márquez (Unión Magdalena).



Posibilidades: Eduardo Sosa (Jaguares). A Sebastián Navarro lo prestarían un año más a Fortaleza.

Nacional

Altas: Carlos 'Piscis' Restrepo (asistente técnico), Alexander Mejía (mediocampista, de Santa Fe), Jhon Duque (mediocampista, San Luis de México), Daniel Mantilla (mediocampista, de La Equidad).



Bajas: Geisson Perea (Pachuca, México), Brayan Córdoba (Once Caldas), Álex Castro, Jonathan Marulanda (Tolima), Brayan Rovira (Tolima).



Posibilidades: Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua, China), Jherson Mosquera (Pereira).

Medellín

Altas: Felipe Pardo (delantero, del Toluca de México), Andrés Ricaurte (mediocampista, del Dallas de EE. UU), José Hernández Chávez (mediocampista venezolano, de Envigado), Bryan Castrillón (extremo, regresa de Pereira), Éver Valencia (delantero, regresa de Pereira), Guillermo Tegüé (zaguero central, regresa de Guaraní de Paraguay).



Bajas: Leonardo Fabio Castro (Pereira), Agustín Vuletich, Javier Reina, Robert Harrys.

Santa Fe

Altas: Martín Cardetti (DT), Harold Gómez (lateral derecho, del Tolima), Wilson Morelo (delantero, de Colón), Wilfrido de la Rosa (delantero, del Pereira), Harold Andrés Rivera (mediocampista, del Huila), Matías Mier (mediocampista uruguayo, de Central Córdoba de Santiago del Estero), Ezequiel Aguirre (delantero argentino, de Olimpia de Honduras), Alejandro Gutiérrez (zaguero central, del Bogotá FC), José Silva (arquero, del Bogotá FC), Yeiler Góez (mediocampista, de Colón de Santa Fe), Jerson Malagón (defensa central, América), Fernando Coniglio (delantero argentino, de San Luis de Quillota de Chile).



Bajas: Grigori Méndez (DT), Kelvin Osorio (Cuiabá, Brasil), Alexánder Mejía (Nacional), Ronaldo Dinolis (La Equidad), Hollman McCormick (Tigres), Johan Caballero (Bucaramanga), Fainer Torijano (Once Caldas), Alexánder Porras (Real Cartagena), Miguel Nazarit, Exneider Guerrero, Iván Villalba, Matías Castro, Fabio Delgado, Enrique Serje.

ʙɪᴇɴᴠᴇɴɪᴅᴏ ᴀ ꜱᴀɴᴛᴀ ꜰᴇ 🇮🇩



Harold Gómez𝙻𝚊𝚝𝚎𝚛𝚊𝚕 𝚍𝚎𝚛𝚎𝚌𝚑𝚘 pic.twitter.com/gWXbtxt3yE — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 5, 2022

Deportivo Cali

Altas: Hárold Santiago Mosquera (delantero, del Pachuca de México), Sebastián Leyton (mediocampista chileno, de La Serena), Johan Wallens (arquero, regresa de Unión Magdalena).



Bajas: Juan Camilo Angulo (Tolima), Gastón Rodríguez (rescindió contrato antes de terminar la Liga), Andrés Arroyo (Jaguares), Jorge Arias.



Posibilidades: a falta de confirmación oficial, llega Aldaír Gutiérrez (lateral derecho, del Pereira).

🎥 ¡𝗗𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮! 🥁🇨🇱



Sebastián Leyton es el primer refuerzo del glorioso Deportivo Cali para la temporada 2022. ✊#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/bHRrzHKPkD — ⭐⭐⭐⭐⭐ Deport1v0 Cali ⭐⭐⭐⭐⭐ (@AsoDeporCali) January 9, 2022

La Equidad

Altas: Ronaldo Dinolis (delantero panameño, de Santa Fe), Pablo Sabbag (delantero, de Newell's Old Boys de Argentina), Washington Ortega (arquero uruguayo), Israel Alba (lateral derecho, de Jaguares), Yoiver Gonzalez (zaguero central, de Pereira), Nicolás Palacios (mediocampista, de Once Caldas), José Hernando Estupiñán (mediocampista, del Medellín), Juan Pablo Gallego (mediocampista,del Medellín), Daniel Polanco (mediocampista), Jonathan Caicedo (mediocampista, libre), Faber Gil (delantero, del Huila), Carlos Augusto Rivas (delantero, de Llaneros).



Bajas: Diego Valdés (Once Caldas), Jéfferson Mena (Bucaramanga), Daniel Mantilla (Nacional), John Édison García (América), Cristian Bonilla, Omar Duarte, Jean Carlos Pestaña, Mateo Castaño, Jean Franco Fuentes, José Hernández.

Junior

Altas: Juan Cruz Real (DT), Ómar Albornoz (extremo, del Tolima), Fernando Uribe (delantero, de Millonarios), Daniel Giraldo (mediocampista, de Millonarios), Miguel Ángel Borja (delantero, de Gremio de Brasil), Yesus Cabrera (mediocampista, de Cuiabá de Brasil), Nilson Castrillón (lateral derecho, del Tolima), Enrique Serje (mediocampista, regresa de Santa Fe), Jorge Arias (zaguero central, del Cali), Jaime Acosta (arquero, del Barranquilla).



Bajas: Arturo Reyes (DT), Marlon Piedrahíta (Once Caldas), Eder Chaux (Once Caldas), Larry Vásquez (Millonarios), Juan David Rodríguez (regresó a Once Caldas), Johan Bocanegra (Cortuluá), Jéfferson Gómez, José Carlos Muñoz, Juan Sebastián Herrera, Cristian Martínez Borja, Rubén Manjarrés.

Tolima

Altas: Rodrigo Ureña (mediocampista chileno, del América), Juan Camilo Angulo (lateral derecho, del Cali), Raziel García (mediocampista peruano, de Cienciano), Álvaro Meléndez (delantero, del Bucaramanga), Alexánder Domínguez (arquero ecuatoriano, de Cerro Largo de Uruguay), Fabián Mosquera (zaguero central, de Jaguares), Jose David Moya (zaguero central, de Huracán de Argentina), Michael Rangel (delantero, de Mazatlán de México), Brayan Rovira (centrocampista, de Nacional), Jonathan Marulanda (lateral derecho, regresa de Nacional).



Bajas: Álvaro Montero (Millonarios), Harold Gómez (Santa Fe), Ómar Albornoz (Junior), Nilson Castrillón (Junior), Leyvin Balanta.



Posibilidades: Héctor Quiñones (lateral izquierdo, del América).

América

Altas: John Édison García (zaguero central, de La Equidad), Juan Camilo Portilla (mediocampista, de Alianza Petrolera), Marino Hinestroza (mediocampista, regresa de Palmeiras), Éber Moreno (lateral derecho, regresa de Cortuluá).



Bajas: Jerson Malagón (Santa Fe), Geovan Montes (Pasto), Rodrigo Ureña (Tolima), Jhoao Rodríguez, Jeison Lucumí, Héctor Quiñones.



Posibilidades: Alejandro Quintana (Bucaramanga), Didier Pino (Quindío).

Pasto

Altas: Facundo Boné (volante creativo uruguayo, de River Plate de Montevideo), César Augusto Arias (delantero, de Águilas Doradas), Geovan Montes (lateral derecho, del América), Facundo Ospitaleche (volante de marca uruguayo, de Águilas Doradas), Kevin Riascos (zaguero central, del Charlotte Independence de EE. UU.), Santiago Orozco (mediocampista, de Patriotas), Gilberto García (lateral o volante, del Pereira), Léiner Escalante (mediocampista, del Real Potosí de Bolivia), Robert Harrys (mediocampista, del Medellín), Luis Payares (zaguero central, libre), Diego Sánchez (lateral izquierdo, del Pereira).



Bajas: David Gómez (Bucaramanga), Francisco Rodríguez (Bucaramanga), Jaime Giraldo (Bucaramanga), Almir Soto, Ray Vanegas, Hernán Pertuz, Mauricio Duarte, Daniel Quiñones, Jeison Quiñones, Sebastián Macías, Esneyder Mena, Jacobo Escobar, Kevin Caicedo, Yilton Díaz, Mateo Palacios, Juan Camilo Moreno.

🔵 🔴 🟡 " Este es el equipo que siempre amaré, será mi último escudo y dejaré el alma por el club, después de la pecosa, me voy a quedar a vivir en Pasto"



🌋 Alcatraz 2022.



🇷🇴 El compacto completo 🎥🎬 en nuestro youtube media ⬇️⬇️https://t.co/C6KNZVLcXR pic.twitter.com/HWDy1J8dlq — EL TRI (@DeporPasto) January 5, 2022

Bucaramanga

Altas: Kevin Pérez (mediocampista, de Leones), Sebastián Gularte (delantero uruguayo, de Nacional Potosí de Bolivia), Mateo Cano (mediocampista, del Pereira), David Gómez (lateral derecho, de Pasto), Francisco Rodríguez (mediocampista, de Pasto), Jéfferson Mena (zaguero central, de La Equidad), Rodin Quiñones (delantero, libre), Iván Rivas (delantero, de Boyacá Chicó), Yeison Moreno (delantero, libre), Jackson Montaño (lateral izquierdo, del Quindío), Johan Caballero (delantero, regresa de Santa Fe), Víctor Mejía (mediocampista, del Zulia de Venezuela), Jaime Giraldo (lateral izquierdo, de Pasto), Ronaldo Tavera (mediocampista, de Hermanos Colmenarez de Venezuela).



Bajas: José Abada Cuenú (Millonarios), Álvaro Meléndez (Tolima), Andrés Felipe Correa (Pereira), Dubán Palacio (Pereira), Juan Pablo Zuluaga (Pereira), Santiago Montoya (Pereira), Jhonier Viveros (Jaguares), Nicolás Carreño, Alejandro Quintana, Juan Mosquera, Duván Sánchez, Eliser Quiñones.

Jaguares

Altas: Jhonier Viveros (extremo, del Bucaramanga), Jarlin Quintero (delantero, del Sport Huancayo de Perú), Geremías Meléndez (zaguero central venezolano, del Carabobo), Joel Infante (mediocampista venezolano, del Atlético Venezuela), Juan Carlos Castellano (mediocampista venezolano, del Deportivo Lara), Andrés Arroyo (mediocampista, del Cali), Rafael Bustamante (mediocampista, del Tauro de Panamá).



Bajas: Wilder Guisao (Envigado), Fabián Mosquera (Tolima), José Barragán (Envigado), Yulián Anchico, Israel Alba, Diomar Díaz, Dairon Valencia, Jose Luis Marrufo.

Águilas Doradas

Altas: Leonel Álvarez (DT), Luis Fernando Sandoval (delantero, de Fortaleza, pero cedido por el Junior).



Bajas: Francesco Stifano (DT), David Valencia, Gelmin Rivas, Facundo Ospitaleche, César Augusto Arias, Carlos Bejarano, Rubert Quijada.

Once Caldas

Altas: Fáiner Torijano (zaguero central, de Santa Fe), Marlon Piedrahíta (lateral derecho, de Junior), Éder Chaux (arquero, de Junior), Brayan Córdoba (zaguero central, de Nacional), Diego Valdés (delantero, de La Equidad), Felipe Banguero (lateral izquierdo, de Millonarios).



Bajas: Nicolás Messiniti, Nicolás Palacios, Hárrison Otálvaro, Yoiver González, Cristian Higuita, Félix Micolta, Jefferson Cuero, Edwin Laszo, Duván Viáfara, Brayan Angulo, Marco Pérez.



Envigado

Altas: José Barragán (delantero venezolano, de Jaguares), Wílder Guisao (extremo, de Jaguares), Henry Mosquera (extremo, del club La Mazzia).



Bajas: José Hernández Chávez (Medellín). Andrés Córdoba, Dennis Mena, Jonathan Lopera, Jáder Maza, Michell Ramos, Santiago Ruiz, Stiven Rodríguez, Yesid Yepes.

Pereira

Altas: Juan Pablo Zuluaga (lateral derecho, del Bucaramanga), Andrés Felipe Correa (zaguero central, del Bucaramanga), Leonardo Fabio Castro (delantero, del Medellín), Léider Berrío (mediocampista, de Real Santander), Harlin Suárez (mediocampista, del Huila), Dubán Palacio (extremo, del Bucaramanga), Santiago Montoya (mediocampista ofensivo, del Bucaramanga), Daniel Linarez (lateral izquierdo venezolano, de Estudiantes de Mérida), Jáder Maza (extremo, de Envigado), José Luis Sinisterra (delantero, de San Martín de Tucumán), Kevin Lugo (mediocampista, de Alianza Atlético de Perú).



Bajas: Wilfrido de la Rosa (Santa Fe), Bryan Castrillón (regresa al Medellín), Éver Valencia (regresa al Medellín), Mateo Cano (Bucaramanga), Gilberto García (Pasto), Aldaír Gutiérrez, Carlos Mosquera, Diego Peralta, Diego Sánchez, Cristian Flórez, Fabio Burbano, Franco Arizala.

Alianza Petrolera

Altas: ninguna confirmada



Bajas: Juan David Vélez, David Cuperman, Cléider Alzate, Bayron Garcés, jairo Molina, James Sánchez.

Cortuluá

Altas: Manuel Suárez Jiménez (DT chileno), Johan Bocanegra (delantero, del Junior), Luis Caicedo (mediocampista, regresa del New England, EE. UU.). A falta de confirmación oficial, vuelven Juan Sebastián Herrera (Junior) y Juan Manuel Valencia (Baltika de Rusia).



Bajas: Jaime de la Pava (DT), Éber Moreno (regresa al América), Juan Guillermo Domínguez, Ramón Córdoba, Juan Camilo Roa, Mateo Trejos, Johan Montes, Leonel García, Hernán Burbano.

Unión Magdalena

Altas: James Sánchez (mediocampista, de Alianza Petrolera), José Edilberto Gómez (lateral derecho, de Llaneros), Mateo García (delantero, de Llaneros), Carlos Bejarano (arquero, de Águilas Doradas), Jonathan Lopera (zaguero central, de Envigado), Stiwar Mena (zaguero central, de Alianza de El Salvador), Ricardo Márquez (delantero, regresa de Millonarios).



Bajas: Johan Wallens (regresa al Deportivo Cali), Jossymar Gómez, Miguel Ospino, Diego Ruiz, Iván Iseda.

Patriotas

Altas: Leonardo Flores (mediocampista venezolano, del Caracas), Ángel Orelien (volante creativo panameño, de Plaza Amador), José Gabriel Ramírez (lateral, del Deportivo Riestra de Argentina), José Luis Moreno (zaguero central, de River Plate de Paraguay), Jonathan Ávila (zaguero central, de Alianza Universidad de Perú), Marcilio Silva (extremo brasileño, del Sanjoanense de Portugal), Arley Mosquera (mediocampista), Diego Ruiz (lateral, de Unión Magdalena).



Bajas: Santiago Orozco (Pasto) Edgardo Rito, Kevin Aladesanmi, Stiwar García, Yonatan Murillo, Héctor Solano, Martín Payares, Misael Martínez, Andrés Felipe Ávila, Jesús Arrieta.



