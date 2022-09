La violencia volvió a empañar un partido del fútbol colombiano este miércoles, cuando hinchas del Deportivo Cali invadieron la cancha del estadio Doce de Octubre, de Tuluá, en el partido que su equipo disputaba contra Cortuluá.

En el minuto 82, cuando los verdes perdían 2-0, los fanáticos entraron al campo de juego, agredieron al técnico Máyer Candelo y al jugador Teófilo Gutiérrez y le robaron la ropa a otros futbolistas, entre ellos, Fabri Castro.



Muchos de los clubes del fútbol profesional rechazaron los actos de violencia en Tuluá y se solidarizaron con sus colegas del Deportivo Cali. Sin embargo, llamó la atención la falta de solidaridad de Fernando Velasco, el DT de Cortuluá, que vivió en la cancha lo sucedido.



Fernando Velasco demostró tener poca empatía frente a su colega en el banquillo, Mayer Candelo y le bajó las revoluciones también a lo ocurrido en el terreno de juego.



“Yo voy a hacer como en el fútbol internacional, cuando hay una pelea la cámara se va a otro lado”, declaró Velasco al comienzo de la rueda de prensa, mientras, en ese mismo momento, el plantel del Deportivo Cali estaba resguardado en el camerino por la Policía.



“Creo que no es el momento de esas situaciones, nosotros estamos muy contentos. La verdad, un equipo que venía del último lugar, y venir y enfrentar al Cali de la manera que lo enfrentamos… yo me quedo con esas sensaciones positivas. Es un paso importante que dimos en lo que queremos, que es salvarnos del descenso. Vamos día a día, paso a paso. Y creo que este paso fue bastante importante”, agregó Velasco.

¿Qué me dicen de la empatía de Velasco con su colega Mayer y los jugadores del Cali?



“Yo voy a hacer como en el fútbol internacional, cuando hay una pelea la cámara se va a otro lado…”. Luego habla de su felicidad, más adelante le echa agua sucia a Torres el ex DT de Tuluá pic.twitter.com/MTB7G7KI4y — Felipe Valderrama (@ValderramaFeli) September 21, 2022

Velasco fue blanco de las críticas en las redes sociales por su falta de empatía con Candelo y los jugadores del Deportivo Cali.

Por eso es que el fútbol colombiano no va a ninguna parte, porque ni siquiera entre ellos se dan la mano.



Esta respuesta es lamentable después de lo que pasó ayer. https://t.co/H5piTeWkyW — Alejandro Millan (@TatoMillan) September 22, 2022

Lo de Velasco da pena. Empatía profesor, empatía. https://t.co/z3FpVmbl6I — José Jiménez Rincón (@josejimenezr6) September 21, 2022

La empatía por delante. Que indolente. https://t.co/ev5Iuctgmq — Juan Sebastián Navarrete V. (@juanse_91) September 21, 2022

Lo que se llama empatía y solidaridad por aquí no fue 🤦🏼‍♀️ https://t.co/xW6mJr3iDw — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) September 21, 2022

El mea culpa de Fernando Velasco

Con el paso de las horas, y ante la fuerte reacción en su contra, Velasco salió a aclarar lo ocurrido, en entrevista con Carlos Antonio Vélez, en Planeta Fútbol.



“Ayer por no referirme al tema terminé siendo indolente. Lamento mucho lo que le pasó a Mayer, eso uno no se lo desea a nadie. Si alguien ha sido solidario con sus colegas he sido yo”, declaró Velasco.



DEPORTES