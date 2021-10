‘Se está premiando el antifútbol’: Fernando Uribe

Fernando Uribe, delantero de Millonarios, se quejó de la forma como La Equidad se plantó en el partido contra su equipo y lo calificó de “antifútbol”. El equipo que dirige Alexis García ganó 0-1 en El Campín, este sábado.

“Estamos premiando a un equipo que no le interesó jugar al fútbol, que desde el minuto 5 empezó a hacer tiempo, a tirarse. Su arquero se demoraba 15, 20 segundos para sacar y lo vinieron a amonestar en el minuto 43 del segundo tiempo, hicieron lo que quisieron, tomaron el tiempo que ellos quisieron y sin ninguna amonestación de parte del cuerpo arbitral”, dijo Uribe.



Fernando Uribe destacó la propuesta de Millonarios

“Queremos que el fútbol colombiano siga creciendo y cuando representen al país estemos preparados de la mejor manera. Millonarios es el equipo con más tiempo efectivo de juego, con fallas, pero siempre con la intención de querer jugar y hoy se premia a un equipo que hizo todo lo contrario. Son decisiones donde se está premiando el antifútbol”, agregó.



Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, no ocultó su frustración por la derrota. “Yo lo único que tengo, primero, es tristeza, y a veces pena con la afición, pero también tranquilidad de todo lo que hizo hoy el equipo en la cancha, porque si hubo un equipo proponiendo, con opciones, fue Millonarios. Eso es el fútbol y tenemos que aceptar eso”, declaró.



Sobre el planteamiento de La Equidad, Gamero recalcó: “Nosotros estamos metiéndole al jugador de Millonarios que entre a jugar, a poner ritmo. Nos equivocamos, a veces tomamos los caminos que no son, pero los partidos los tomamos con buena posesión de balón, poniendo ritmo. Murillo y Vega fueron casi dos mediocentros, por eso me animé a poner a Vega de central porque sabía que no iba a haber ataque. No todo fue malo, tuvimos media distancia, centros”.



El reporte de la lesión de Andrés Román

Sobre la salida de Andrés Román por lesión, Gamero explicó: “Román fue una pequeña contractura, no sé si le alcance, pero poco a poco vamos a tener el equipo completo y ahora hay que sacar el mayor puntaje posible y pensar en los cuadrangulares”.



