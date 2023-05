No son buenas las noticias que llegan desde la sede del Deportivo Cali en Pance, de cara al cierre de la Liga Betplay I 2023, porque los problemas tienen al equipo contra la pared.

Según se confirmó desde Cali, el primer equipo tomó la decisión de no entrenarse este martes en la mañana hasta que no se les pague al menos un mes de los dos y medio que llevan sin cobrar sus salarios.

Fuertes declaraciones

Fernando Marín es uno de los expresidentes del equipo vallecaucano y habló claro sobre la dificil situación.



“No somos dueño de nada ni de nadie. Los que estamos ahí, que somos unos 1.000 socios, pues no somos dueños de nadie. El estadio es del Cali. La tribuna norte está en garantía con una empresa bancaria”, dijo al programa,. De taquito con Marino.



Y agregó: “El Cali es una empresa inviable. Ese pasivo que tiene el equipo es impagable. Son casi $90.000 millones, se debe a los bancos, a la DIAN, la nómina. Lo que se hace da para la operación”.



Marín advierte que la situación es buen complicada, pero lo que se hace es paliativo.



“Es una paliativo lo que se presentó. Creo que acá debe de haber algo diferente. Tal vez citarse a una asamblea para cambiar estatutos y demás. Eso se debe hacer para que entren capitalizadores”, comentó.



“No se ha hecho esa reforma por el romanticismo del socio del Cali. Creo que uno no puede ser orgulloso con la nevera vacía. Estamos en una situación crítica. Se deben casi cinco quincenas a los administrativos y a los jugadores, estamos sin caja para atender los compromisos”, precisó.



El expresidente puso de ejemplo lo que hizo el América, que salió de todos sus problemas.

Kevin Velasco celebra gol con el Cali. Foto: @juanfotosadn



“América es un buen ejemplo. Ese equipo salió de eso sin lo que tiene el Cali. Salió de una situación difícil. No sé si han hablado con Tulio Gómez, pero es un ejemplo y es un buen ejemplo”, contó.



“Lo que ha dejado entrever Pinto en sus declaraciones no va a continuar, pero no tengo ningún conocimiento de eso”, dijo.



Marín señaló que la desparición del equipo es una posibilidad grande, que no es una afirmación exagerada.



“La desaparición del Cali no es exagerado. Estamos cerca de perder el reconocimiento deportivo. Cali tiene unos activos, pero hay un gran problema de caja y eso es muy grave. No es el único problema de salir a la B, la situación más compleja en la económica”, sentenció.

