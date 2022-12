Fernando Jaramillo seguirá como presidente de la Dimayor, confirmó este martes EL TIEMPO.

El jueves pasado hubo una asamblea en la que la discusión prevista sobre la continuidad del máximo dirigente finalmente no se dio y todo giró en torno a la situación del Deportivo Pereira (con permiso para competir en la A en espera de que la nueva sociedad cumpla requisitos).



(Piqué, en problemas: Clara Chía y la enfermedad que la avergüenza)

(Argentina: hincha camuflada muestra los senos y puede ir a la cárcel, video)





Este martes, el asunto vuelvió a estar sobre la mesa y Jaramillo fue confirmado en la presidencia de la entidad, luego de obtener 29 votos a favor por nueve en contra. No asistió representante de Águilas Doradas.



La oposicion ha sido liderada por Patriotas, Santa Fe y La Equidad, pero no surtió efecto, pues la mayoría votó a favor del dirigente.



EL TIEMPO confirmó que el punto sobre la continuidad de Jaramillo en Dimayor se tocó solamente durante 20 minutos.

Compró tiempo



Hace dos meses, el Presidente señaló que se iba en diciembre, pero solicitó que lo dejaran terminar el campeonato.



Su idea fue efectiva, pues compró tiempo, desarrolló sus planes con el objetivo de que lo ratificaran, lo que sucedió al final.



Jaramillo fue inteligente, dejó que los ánimos adversos que tenía en contra se bajaran.



El dirigente ha tenido un año tormentoso por la renuncia del comité disciplinario del campeonato y la comisión disciplinaria de la Dimayor.



Sin embargo, se aferró al cargo y sus argumentos son que gestionó el patrocinio de la liga femenina, con inversión de 16.000 millones de pesos para 2023. Además, les presentó a los directivos la propuesta de tres nuevas firmas para patrocinar el fútbol colombiano.



(‘Dibu' Martínez: psicólogo analizó al arquero argentino en los penaltis)

(‘Dibu' Martínez cuenta por qué celebró con el gesto obsceno, video)





Deportes