Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, aseguró que los test oficiales de covid-19 se harán a una semana de empezar la Liga (22 de enero). En entrevista con EL TIEMPO, habló de la investigación de la final de la B, de la protesta de futbolistas por el número de partidos y del contrato de televisión.

¿Qué tan preocupados están con el nuevo pico de la pandemia de covid?



Pues en el fútbol estamos preocupados y en alerta, pero sabíamos que esto podría pasar. Estamos trabajando nuevamente con el Ministerio de Salud para seguir con nuestro protocolo sanitario por la pandemia. Antes de este pico estábamos pensando en aliviarlo un poquito por la carga económica, pero vamos a hacer pruebas de antígenos y PCR seguramente porque, pues, tenemos que tener cuidado para que los jugadores y todos los integrantes de los equipos estén bien de salud para el campeonato que está por empezar el 22 de enero. A nosotros nos ha ido muy bien, y el contagio en el fútbol ha sido muy bajo porque los clubes y todos hemos sido muy cuidadosos, pero, nos preocupa que esa variante (ómicron) que es más contagiosa nos pueda disparar el número de casos positivos y eso nos afecte el número de jugadores disponibles en los equipos para el campeonato. Claro que estamos preocupados, obviamente.



(Lea también: Quintero y Cardona, por nuevos aires pensando en la Selección)



¿Se ha pensado en hacer cambios en ese protocolo, hacerlo más riguroso como ocurrió, por ejemplo, en la Liga de España?



No, por ahora no. Como le dije, por ahora vamos a trabajar con el Ministerio de Salud para ver qué es lo mejor que podemos hacer en este momento de la pandemia. Hay equipos que ya empezaron a trabajar.

Así van las pruebas de covid-19 en la Liga

¿Esos equipos que ya empezaron trabajos se tomaron las primeras pruebas, ya sean de antígenos o PCR, para empezar pretemporadas?



La base del protocolo es que siempre hay una responsabilidad individual de los equipos para mantener todas las medidas de bioseguridad y ellos mismo son los que consideran si deben tomar las pruebas ya sean de antígenos o PCR. Todavía no vamos a tomar las pruebas oficiales: esas se tomarán una semana antes del día 22 para poder comenzar la Liga.



¿Han tenido algún reporte de dificultad de los equipos para acceder a las pruebas, pues ya hay lugares del país que se quejan de eso?



No tenemos ningún dato. Nosotros hemos venido trabajando con un laboratorio que es muy cumplido y esperamos que a pesar de que, obviamente, hay una gran cantidad de personas que se están haciendo las pruebas por la actual situación, pues en el fútbol tengamos la oportunidad de hacer las nuestras como lo veníamos haciendo.Desde hace meses no volvimos a oír de casos positivos de covid en los equipos... ¿Ustedes están siendo rigurosos en el protocolo...?

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Jaramillo, presidente del a Dimayor. Foto: Twitter: MInDeporteCol

Somos muy rigurosos y muy cuidadosos y muy serios en este tema por la salud de los futbolistas y la de todos. Por eso hemos tenido bajo número de contagios. Mire: al año pasado hicimos entre 25 y 30 tomas de PCR y antígeno por equipo, lo que, aproximadamente, significa que hicimos 36.000 pruebas y nos dio un promedio de contagio de apenas el 1,95 por ciento en todo el año. En el segundo semestre, durante la última Liga, los positivos fueron solo el 0,78 por ciento. Desde octubre el contagio es del 0,35 por ciento. Y le aclaro que, además, hicimos más de 2.300 pruebas en la Liga femenina, y entre árbitros, árbitras, comisarios, fotógrafos oficiales, entre otros.



(Además: Liverpool pica en punta por Luis Díaz: esta es su oferta)



¿Cada cuánto se hacen pruebas en los equipos?



Una PCR y una de antígenos al mes.



A pesar del nuevo pico se mantiene la reglamentación vigente. Es decir: ¿si un equipo reporta un alto número de positivos tendrá que jugar al menos con siete jugadores, como el famoso partido del año pasado entre Águilas Doradas y Boyacá Chicó, en el que los primeros tuvieron que presentarse al partido con siete jugadores?



Tal cual. Ese reglamento sigue. Vamos a revisar el tema del número de cambios y el número de jugadores suplentes. Usted recordará la última asamblea, de pasado diciembre, en la que se aprobó por recomendación de la Confederación Suramericana de Fútbol regresar a los tres cambios por partido y a la regla de tener solo cinco jugadores suplentes. La idea es, entonces, regresar a los cinco cambios en tres momentos del partido, la medida tomada por la Fifa precisamente por la pandemia, y a los bancos de suplentes de siete jugadores.

La idea es, entonces, regresar a los cinco cambios en tres momentos del partido, la medida tomada por la Fifa precisamente por la pandemia, y a los bancos de suplentes de siete jugadores. FACEBOOK

TWITTER

Cambiemos de tema: ¿por qué volvieron a hacer sorteos para establecer los calendarios de los torneos?



Los clubes pensaron que era más transparente en estos momentos volver a hacer los sorteos y no definir el calendario de manera predeterminada. Y se hizo sorteo.



Su antecesor y los mismos clubes dijeron en su momento que el software para establecer el calendario del campeonato era una maravilla, que permitía tener partidos claves durante todo el fin de semana y durante todas las fechas para, entre otros efectos, el interés de la televisión…



El software que se estaba usando es muy bueno, pero los clubes dijeron que querían tener más transparencia con un sorteo. Entonces, pues se volvió al sorteo y eso fue lo que hicimos. El tema de la transparencia fue lo que impulsó a los clubes que creyeron que en este momento lo mejor era hacer un sorteo que les diera más tranquilidad y transparencia.



¿Qué es lo que no consideraban transparente los dirigentes de los clubes?



No, nada. Se consideró que la mejor transparencia es un sorteo aleatorio, al azar. Eso fue lo que dijeron y eso fue lo que se decidió sin ningún problema.



(Lea también: Jhon García y Juan Portilla, al América: toda la bolsa de jugadores de la Liga)

En qué va el caso Llaneros vs. Unión Magdalena

Hablando de transparencia: en la tarde del 31 de diciembre la Comisión de Disciplina decide archivar la investigación contra los jugadores del Unión Magdalena y mantenerla abierta a los de Llaneros por el escándalo del último partido del torneo de la B, dejando en firme el ascenso del Unión. ¿Qué opina…?



No puedo opinar mucho del tema porque, como bien lo dice, todavía hay una investigación abierta. Esperemos que termine todo el proceso. Esto hasta ahora es una parte…



¿Pero por qué en la tarde del 31 de diciembre, cuando el interés de la opinión y los fanáticos estaba en las fiestas de Año Nuevo?



Eso habría que preguntárselo directamente a la comisión. Yo creo que lo que quieren es darle celeridad al proceso. En estos temas no hay ningún momento bueno, aunque para algunos parezca que el 31 de diciembre no es el mejor momento. Simplemente, creo que es por darle agilidad al tema, para tener una decisión definitiva de manera pronta. Esta es ya una decisión: aunque muchos no estén de acuerdo, pero esta ya es una decisión y faltan más decisiones…



¿Las que se puedan tomar contra Llaneros...?



La decisión que tomó la comisión fue precisamente abrirle una investigación formal a Llaneros. Tendrán todo el derecho a la defensa, a réplica, a respuesta, y me imagino que lo van a ejercer y van a responder adecuadamente a los cuestionamientos de la comisión.



(En otras noticias: ¿Cómo cambia el panorama del Abierto de Australia sin Novak Djokovic?)

La protesta de los jugadores en la final de la Liga

La final de la Liga tuvo un hecho histórico: la protesta pública de los jugadores de Cali y Tolima por el número de partidos previstos para este año. ¿Ustedes han mantenido algún tipo de contacto con las Asociación de Futbolistas (Acolfutpro) después de eso…?



No. Definitivamente estamos viviendo momentos difíciles todavía, pues lo que está pasando nuevamente con la pandemia nos dice que no hemos salido de este momento tan complejo. El fútbol en Colombia ha vivido una crisis de 15 meses de emergencia y lo que se hizo, viendo un panorama que estaba más claro, es intentar recuperar a los clubes en vista de los partidos que se deben jugar según los ingresos calculados por taquillas. Esa fue la intención y hay que mirarla desde el punto de vista positivo. Sí es una exigencia física grande para los futbolistas, pero hay que tener en cuenta que en muchas partes del mundo juegan tres veces a la semana, 24, 31 de diciembre y primero de enero; en Argentina juegan cada dos días algunos partidos. Está claro que hay que cuidar a los jugadores en su integridad y su estadio físico. En eso, de manera absoluta, no hay ninguna duda. Pero hay muchas cosas que se hacen de manera negativa sin mirar que estamos en un momento complejo y que los clubes están intentando salir de ese momento complejo y esa es la razón de tener dos campeonatos al año como se decidió. Y sí: es una exigencia grande para los jugadores, pero también lo es para los clubes en lo administrativo, logístico y financiero. Entre todos tenemos que salir de esto de la mejor manera. Entre todos…



¿Los clubes están claros y conscientes de que ellos mismos aprobaron un calendario apretado y que, en la práctica, es casi imposible aplazar juegos por participar en torneos internacionales o por brotes de covid?



Ellos están muy conscientes de eso: no hay espacio ni margen de maniobra para nada. Ellos saben que aplazar partidos no es de esta administración, que cumplimos estrictamente con los calendarios y con lo que acordamos. Siempre se quiere ayudar a los equipos que tienen competencia internacional, pero ellos saben que esta vez, por el Mundial de Catar a final de año, pues tenemos que cumplir estrictamente con las fechas de los partidos. De verdad, no hay margen de maniobra…



En esta crisis tan mencionada por usted, los dineros de la TV parecen ser los que han permitido el funcionamiento de los equipos. ¿Cuáles son esas cifras?



Es un negocio a futuro que se debe desarrollar de manera conjunta, de la mano, en el que tenemos que ofrecer un producto atractivo. Si a la TV le va bien a los equipos les va bien, porque el gran porcentaje de ingresos de la TV es de los clubes. El negocio va bien y esperamos que siga mejorando.



¿En plata eso cuánto ha sido?



Antes de la pandemia, en el año 2019, recibimos de Win Sports 111.431 millones de pesos. En el año de la pandemia, el 2020, cuando estuvo suspendido el campeonato durante casi siete meses, la cifra fue de 97.724 millones de pesos. El año pasado, con las dos Ligas semestrales y todos nuestros torneos (Copa, la B y Liga femenina) y con el modelo de negocio del canal por suscripción, el dinero que se recibió fue de 158.393 millones de pesos.



¿Y eso cómo se reparte en los equipos?



Cada uno de los 24 clubes clase A recibe 370 millones de pesos al mes y cada uno de los 11 clubes clase B, 93 millones mensuales.



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta