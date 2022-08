Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, vive uno de los momentos más difíciles de su gestión al frente de la entidad, desde que asumió el cargo en agosto de 2020.

Temas como lo sucedido con la Liga femenina, la decisión de castigar al Medellín por no presentarse al partido contra Jaguares, la suspensión de la sanción a Millonarios antes del juego contra Nacional y el cambio de estadio en el partido entre América pusieron en la mira a Jaramillo.

Santa Fe y Patriotas, abiertamente, quieren la cabeza de Jaramillo



Ya varios presidentes de clubes han expresado su abierta oposición a Jaramillo, especialmente, Santa Fe, sobre todo con el tema de la realización de la Liga femenina en el segundo semestre, idea lanzada por la presidencia de la entidad, pero que no prosperó.



También César Guzmán, máximo accionista de Patriotas, pidió abiertamente la cabeza de Jaramillo luego de que se le permitiera al América jugar como local contra Cortuluá en el estadio Doce de Octubre.

Cuántos votos tiene la oposición a Jaramillo



¿Qué tan posible es que saquen a Jaramillo de la Dimayor? EL TIEMPO conoció que hay, al menos, 12 equipos interesados en que se acabe su mandato: Santa Fe, Patriotas, Águilas Doradas, Jaguares, Tolima, Cúcuta, Alianza Petrolera, La Equidad, Huila, Llaneros, Unión Magdalena y Valledupar.



Sin embargo, algunos clubes opositores aseguran que serían 16 los que apoyan la salida de Jaramillo. En esa lista, que dependería de la fortaleza del movimiento, entrarían clubes como Cortuluá, Deportivo Cali, Envigado y Junior.

Asamblea de la Dimaypr. Foto: Dimayor



Para pedir la cabeza de Jaramillo, el grupo de oposición quiere hacer circular una carta en la que recogerían las firmas para solicitar una asamblea extraordinaria en la que se estudiaría la continuidad del dirigente.



Sin embargo, los estatutos de la Dimayor establecen que solamente hay tres vías para pedir una asamblea extraordinaria: la primera, que la solicite el propio Jaramillo, lo cual está descartado.



La segunda, que la pida el revisor fiscal, que, según fuentes consultadas por EL TIEMPO, es cercano al Deportes Tolima. Y la tercera, que la soliciten dos terceras partes de los clubes afiliados, 24 de los 36. Es decir, aún no tendrían los votos para hacerlo.



¿Cuál es la táctica de la oposición? Una, poner a circular la carta para mostrarse como un grupo fuerte y dejar en evidencia que hay una fractura entre los clubes. La segunda, tratar de aburrirlo para que él mismo sea quien presente la renuncia.

Quiénes aspiran a la presidencia de la Dimayor



¿Y si se va Jaramillo, quién queda? Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, ha sido aspirante al cargo en varias ocasiones. También estaría interesado César Camargo, quien se hizo cargo del Tolima tras la enfermedad de su padre, Gabriel. Y habría un candidato que saldría del grupo original de opositores, que eran cercanos a la administración de Jorge Fernando Perdomo.



Jaramillo ha tratado de hacer movimientos para tratar de complacer a los opositores. En la última asamblea se repartieron dineros a los clubes y este martes, el dirigente dio una declaración en la que mostró cómo la Superintendencia de sociedades aceptó las garantías en el proceso a los clubes por una posible violación a la libre competencia, al vetar jugadores.



"Se incentiva el cumplimiento de la libre competencia en la contratación y circulación de futbolistas y el respeto a sus derechos deportivos, puesto que, los agentes que contraríen el régimen en cuestión serán sujetos a una sanción por parte de la Dimayor, sin perjuicio de cualquier actuación que adelante la Superintendencia de Industria y Comercio en el ejercicio de sus funciones", dijo Jaramillo.



"Acá se respeta la opinión de todos y el presidente de la Dimayor tiene que estar velando por todos los clubes. Los presidentes de los clubes son los que toman las decisiones sobre qué quieren y pienso que yo tengo que ser parte de la solución y no de los problemas. No debería estar acá cuando me convierta en un problema", agregó el dirigente. Así que, lejos de bajar los ánimos, las aguas siguen muy movidas.



