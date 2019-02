Se destapó Aristeguieta, el goleador que ahora sí ilusiona al América

En el campeonato anterior, Fernando Aristeguieta tuvo 15 partidos y 1.316 minutos para anotar apenas cinco goles. Fueron anotaciones insuficientes, que no llenaron las expectativas de la afición del América ni convencieron a nadie. Ahora, como si lo hubieran cambiado, como si este fuera otro Aristeguieta, más preciso, efectivo y letal, ya lleva siete goles en los primeros cinco partidos de la Liga. El sábado hizo su primera tripleta en Colombia, América ganó otra vez, y el delantero, que hasta hace poco no convencía a nadie, es el goleador que ilusiona al equipo escarlata.

Aristeguieta vive su revancha. Arrancó el campeonato del 2019 con un claro deseo de reivindicación. Necesitaba jugar y que le pusieran la pelota. Antes jugaba, y no se la ponían. Está inspirado: balón que llega a sus predios es una poderosa amenaza de gol. Al Independiente Medellín lo coronó tres veces. La gente fue a ver un duelo suyo contra el argentino Germán Cano, el delantero de DIM, pero el venezolano lo ganó por partida triple: primero recibió, miró, pateó de derecha y anotó; luego recibió fuera de área, se quitó la marca de encima, giró, despejó el camino y pateó, golazo; y después esperó el centro en el área y ni paró la pelota, disparó y gol.



Hay quienes aún no le creen; claro, los defensas rivales, que en ese tercer gol lo dejaron solitario, y el delantero les hizo pagar caro su desliz. Demostró que si le dan un centímetro, no va a fallar porque está en su momento.

“Estoy hecho del sacrificio del equipo. Yo pienso que hoy, el partido fue muy completo, Medellín es un equipo con buenas individualidades; los primeros minutos fueron esenciales, después del primer gol casi que pudimos controlar el partido por completo”, dijo el delantero en declaraciones al canal Win Sports tras este importante triunfo, el tercero en la Liga.



Luego del tercer gol contra el DIM, el venezolano recibió los interminables abrazos de sus compañeros, que se toman confianza en el campeonato porque con un goleador en racha es más fácil aspirar a cosas grandes. América goleó, llegó a 10 puntos y está en la parte alta de la tabla. La tarea ahora es mantenerse, seguir en ascenso, seguir ganando, y que Aristeguieta no baje su endiablada frecuencia anotadora.

​

“Estoy muy contento, volvimos a ganar en casa; ahorita se viene una semana larga para preparar el siguiente partido, contra Rionegro”, agregó el atacante, quien no solo fue la figura del partido sino que se convirtió en el primer venezolano en anotar un triplete en la Liga colombiana. Sin duda, su presente es muy diferente al del pasado reciente. Ariesteguieta ahora sí sonríe en el América.

Presente excepcional

Fernando Aristeguieta tiene 26 años y una prolongada carrera, con paso por el fútbol europeo: jugó en Caracas; en el Nantes y el Red Star, de Francia; en el Philadelphia, de Estados Unidos, y en Nacional de Portugal. Incluso, ha tenido paso por la selección venezolana de mayores. Por esa trayectoriadespertó tantas expectativas cuando llegó al club escarlata, pero apenas ahora está mostrando su verdadera cara en Colombia, la del goleador.

Su buen momento no es solo reflejo de esta tanda de tres goles contra el Medellín, sino de todo su arranque de campeonato, porque al Deportes Tolima le clavó dos tantos, pero, además, les hizo de a uno al Alianza Petrolera y a Patriotas. Ya es el máximo anotador de la Liga, escoltado por Ricardo Márquez (5), el delantero del Unión Magdalena que también ha tenido un gran arranque de temporada.



El mérito también es del técnico escarlata, Fernando ‘Pecoso’ Castro, quien confió a ciegas en su delantero, lo mantuvo tras su mal promedio anotador del 2018 y, pese a las feroces críticas que le hicieron, lo ha puesto de titular en todos los partidos de esta Liga. Con ese voto de confianza, el atacante se llena de más motivos para aprovechar. Está respondiendo de la mejor manera posible, de la mejor que sabe, con goles. Es el delantero del momento en la Liga.





DEPORTES