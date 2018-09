Fernando Aristeguieta confía en la reacción del América en la Liga

Con un presente positivo bajo las órdenes de Fernando ‘Pecoso’ Castro, América de Cali está más cerca de meterse entre los ocho primeros de la Liga Águila II-2018, al ascender del puesto doce al noveno (15 unidades), apenas a un punto del octavo, Deportivo Cali, que hoy recibe al Tolima.

La más reciente presentación de los escarlatas dejó, en su regreso a Cali, al delantero venezolano Fernando Aristeguieta como la figura del juego, al convertir el primer gol en la victoria 3-1 sobre Pasto, haciendo gala de la que muestra como su mejor cualidad: el cabezazo.

“Es una de mis características, es lo que intento hacer dentro del área, más fuerte. Se ganó, más contento no puedo estar, hubo dos más que pudieron haber entrado, pero lo más importante es que se sumaron los tres puntos, qué bueno es trabajar así, con alegría, y la idea es alargar este momento lo mayor posible”, dijo.



Tal es la importancia que el atacante está alcanzando en la formación titular de ‘Pecoso’ Castro, que América le solicitaría al seleccionador de su país, Rafael Dudamel, que no lo tenga en cuenta en los amistosos de fecha Fifa en octubre, máxime cuando no ha jugado ni un minuto.



En el final del partido ante los nariñenses hubo susto en los aficionados porque debió llamarse al médico rojo para que lo atendiera, pero fue solo un calambre. “Fue una jugada normal, el profe había pedido que los laterales pasaran bastante al ataque, temporicé bien, Armero me tiró un centro espectacular, pero en ese momento sentí la molestia”, aseguró.



Ayer, se disputaban los siguientes partidos: Junior vs. Equidad, Rionegro vs. Leones, Medellín vs. Santa Fe, Millos vs. Once Caldas.





Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali