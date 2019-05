¿Se va o se queda en el América? Aristeguieta definió su futuro

El delantero venezolano Fernando Aristeguieta confirmó este viernes al final del entrenamiento matutino del América de Cali, en un gimnasio en el sur de la ciudad, que contra Pasto jugará su último partido con el cuadro escarlata luego de un año.

La razón es que aparte de la convocatoria de la Selección de Venezuela para la Copa América de Brasil 2019, el jugador tiene dos ofertas de España y México, una de ellas ya aceptada por él y por el club, por lo que el juego frente a los nariñenses será su despedida oficial.



“Hay una opción que está bastante definida, no está completamente cerrada pero ya está bastante avanzado el tema. A los hinchas que apoyaron, de verdad agradecerles, son la gran mayoría, me hicieron vivir emociones que no había podido vivir en mi carrera, increíble lo que genera América de Cali, sabía que era un equipo grande, pero no sabía que era tan grande. Después los hinchas que están siempre criticando, ojalá se den cuenta del daño que le hacen a la institución, son un porcentaje muy pequeño en lo que significa la gran afición del América”, dijo el venezolano.



Extraoficialmente se habla que América estaría buscando los servicios de Michael Rangel para remplazar la cuota goleadora de Aristeguieta con América de Cali.



DEPORTES

Con Futbolred