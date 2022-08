Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, le bajó el tono a la polémica que se ha generado en torno al posible rechazo de u nutrido número de clubes que estarían buscando, una vez más, su salida del cargo.

Ante la versión en medio de una supuesta carta que anda corriendo con firmas de presidentes que quieren pedir la salida de Jaramillo, en asamblea extraordinaria. el dirigente manifestó:



"Acá se respeta la opinión de todos y el presidente de la Dimayor tiene que estar velando por todos los clubes. Ellos (los clubes) son los que toman las decisiones sobre qué quieren y pienso que yo tengo que ser parte de la solución y no de los problemas. No debería estar acá, cuando me convierta en el problema".



"El día que yo sea parte del problema de la Dimayor no debo estar acá. Respeto mucho a los 36 clubes. Las posiciones siempre han sido sanas. Yo estoy trabajando para todos los clubes. Así, no todos están conformes con mis decisiones", agregó.

Aceptan garantías

Facebook Twitter Linkedin

Asamblea de la Dimayor. Foto: DImayor.

En noviembre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que abría una investigación a la Dimayor por posibles irregularidades en sus manejos laborales con los futbolistas, pues este martes hubo noticias al respecto.



"Acá se respeta la opinión de todos y el Presidente de la Dimayor tiene que estar velando por todos los clubes. Ellos (los presidente de los clubes) son los que toman las decisiones sobre qué quieren y pienso que yo tengo que ser parte de la solución y no de los problemas. No debería estar acá, cuando me convierte en un problema", expresó



Esta semana la Dimayor fue notificada por parte de la SIC del avance en la investigación sobre este tema, que lo había denunciado en su momento la Asociación de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro.



Hubo aceptación de las garantías que se plantearon con los dirigentes del fútbol colombiano durante este proceso.

"Se incentiva el cumplimiento de la libre competencia en la contratación y circulación de futbolistas y el respeto a sus derechos deportivos, puesto que, los agentes que contraríen el régimen en cuestión serán sujetos a una sanción por parte de la Dimayor , sin perjuicio de cualquier actuación que adelante la Superintendencia de Industria y Comercio en el ejercicio de sus funciones", dice el documento leído por Jaramillo este martes en rueda de prensa.



Frente a esta decisión, el presidente de la Dimayor manifestó: "(SIC) Tomó decisión en el proceso de 7 meses de para dar transparencia a la libertad de transferencias de jugadores, que haya libre competencia".







DEPORTES

Más noticias de deportes