Criticado jugador de Millonarios 'se las cantó' a Alberto Gamero

Luego de la sorpresiva derrota de Millonarios 1-2 contra Deportivo Pasto, en su debut en la Liga colombiana, muchos apuntan a un posible culpable en la zona defensiva. Él es el lateral izquierdo Felipe Banguero.

Millonarios perdió porque su defensa fue de metegol, el famoso jueguito de mesa; una defensa de madera, una defensa coja. Pobre Banguero, el lateral izquierdo, atrincherado, temeroso con el bombardeo pastuso; pobre Paz, que fue a la guerra y la perdió.



Al lateral izquierdo que lo atacaron tuvo problemas en marca y los goles llegaron por su zona. Esto llevó al técnico Alberto Gamero a sustituirlo al minuto 41 del primer tiempo, algo que no le gustó al futbolista.



"Yo me estaba sintiendo bien, no sé, de pronto el profesor (Alberto Gamero) qué vio. Quizás para él fui el culpable de los goles, porque si uno toma este tipo de decisiones es porque está haciendo un partido muy malo, son decisiones que hay que respetar", dijo en 'Pasión Albiazul'.



El jugador de Millonarios salió del campo notoriamente molesto y se sentó en el banco de suplentes sin hablar con nadie y mostrando un rostro de inconformidad.



