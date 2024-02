Alcalde de Medellín anuncia medidas por hinchas que quemaron sillas en el estadio

Atlético Nacional vive una tempestad luego de perder el clásico contra Millonarios de la fecha 6 de la Liga, el pasado domingo, 0-1, con gol de Leonardo Castro.



(Le puede interesar: Espectacular gol olímpico le da la vuelta al mundo: una joya)

El equipo verdolaga está en mal momento y el puesto de su entrenador, Jhon Bodmer, quedó a disposición de la directiva, según el mismo manifestó en la conferencia de prensa posterior al partido.



Durante el partido se registraron desmanes en la tribuna sur del Atanasio Girardot, cuando hinchas prendieron fuego a las sillas del escenario.

Este lunes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condenó los hechos y anunció medidas.



"Esto no es barrismo. Esto es criminal. Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del Estadio Atanasio Girardot. Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos", escribió el alcalde en su cuenta de X, junto a imágenes de cómo quedaron las instalaciones tras la quema provocada por los hinchas.

Esto no es barrismo.

Esto es criminal.

Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del Estadio Atanasio Girardot.

Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos. pic.twitter.com/p9StOkv88t — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 12, 2024

En imágenes que circulan en las redes sociales se ve el fuego en la tribuna, durante el partido de los verdolagas contra Millonarios.

🇨🇴 Hinchas de Atlético Nacional incendiaron una tribuna de su estadio después de perder el clásico contra Millonarios pic.twitter.com/UkW26m4Rkl — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) February 12, 2024





DEPORTES

Más noticias de deportes