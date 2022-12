La situación de la boletería en la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018 sigue generando polémica y revelaciones que comprometen a la Federación Colombiana de Fútbol. Lo más reciente, un aparente mal manejo de boletería que afectó incluso a los futbolistas de la Selección Colombia y patrocinadores.

Ya el pasado julio la Fiscalía le imputó cargos a la exfiscal Yajaira Cáceres Pacheco, la exfuncionaria judicial que investigaba el escándalo de la reventa de boletas de los partidos de la Selección Colombia al mundial de fútbol de Rusia 2018, y que terminó siendo investigada por el mismo caso.



De acuerdo con los señalamientos del ente acusador, Cáceres habría hecho pasar a su esposo y otros particulares como funcionarios de la Fiscalía de manera falsa para pedir acreditaciones y asistir gratis a los partidos de eliminatoria de la selección de fútbol.

Nueva polémica

La génesis de la investigación fue el juego con la selección de Brasil en el que las boletas literalmente se esfumaron en segundos y los aficionados empezaron a denunciar una reventa monumental. Foto: Fernando Bizerra / EFE

Pero ahora, hay más. Se trata de dos nuevos episodios que salen a la luz y que demuestran “la participación de la Federación Colombiana de Fútbol y de sus miembros en el desvío masivo de boletas”, según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

De acuerdo a conversaciones entre el entonces gerente de la entidad, Luis Guillermo Escobar, con Elías Yamhure, de la empresa Ticket Ya, quedan en evidencia nuevas irregularidades.



En chats revelados por la revista Semana, se evidencia cómo Escobar le pide a Yamhure que le entregue 100 boletas para los jugadores de la Selección Colombia, como suele pasar en cada partido para que los futbolistas lleven sus familias e invitados a los partidos. Hasta ahí, todo normal.



Pero la charla sube de tono porque, aparentemente, las boletas estaban enredadas, y no era la primera vez que pasaba, lo que habría generado incluso malestares en los futbolistas.



Yamhure le solicita que hable con Iván Arce, representante de Ticket Shop, la firma que firmó el contrato de la boletería, para que les envíe las entradas sin importar la tribuna, es decir, no estaban fijas para las mejores localidades del Estadio Metropolitano de Barranquilla.



Según se evidencia, David Ospina, arquero titular de la Selección y uno de los capitanes, solicitó con insistencia las boletas, y al enterarse de esto, Yamhure revela que que "si no hay entradas para los jugadores es porque la Federación ya dispuso de ellas".



"Les dimos 4.200 boletas y no dejaron ni una para ellos", dice Yamhure.



La conversación revela el conocimiento de la situación que tenían los altos mandos de la FCF y abre un nuevo episodio sobre presuntas irregularidades con la boletería, que ha sido objeto de investigación.

Segundo caso

Pero hubo otro episodio y fue antes del partido de Colombia contra Brasil, el que mayor expectativa generaba.



Se trata de un evento pactado con patrocinadores y que se iba a llevar a cabo para impulsar sus marcas y para el cual se comprometieron entre 400 y 800 boletas, que a última hora no aparecieron, por lo que el evento se cayó.



“La razón fue que el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón de Jesús Jesurún Franco, ordenó la venta de un bloque de la boletería que estaba reservada para ese evento”, dice el Tribunal.



Recientemente Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por los demandantes Ramón Jesurún, Alvaro González y Andrés Tamayo contra la Superintendencia de Industria y Comercio por el caso de la reventa de boletas.



La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso multas por 18.000 millones de pesos en el proceso por conducta anticompetitiva contra la Federación Colombiana de Fútbol y sus máximos jerarcas, entre ellos Jesurún y González, porque simularon una licitación para montar un esquema que permitió el desvío de miles de boletas hacia el mercado negro, segpun el fallo.



El superintendente Andrés Barreto confirmó que fueron sancionadas 17 personas naturales y tres agentes de mercado "por haber ejecutado o facilitado la conducta anticompetitiva". El caso pasó precisamente a la Fiscalía, donde se adelanta la investigación.





