El pasado viernes 26 de agosto de 2022 tomó posesión el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2022-2026, con los mismos integrantes y la única novedad del nombramiento oficial de Jaime Ordóñez Ordóñez.

El mismo es encabezado nuevamente por el presidente Ramón Jesurún, los vicepresidentes Fernando Jaramillo y Álvaro González, además de los vocales Juan Fernando Mejía, Luis Gabriel Miranda, Elkin Arce y Jaime Ordóñez.



Menos de un mes después de dicha posesión, el comité sufre versiones de aparentes discrepancias y enfrentamientos entre sus integrantes.

¿Qué pasó?

Facebook Twitter Linkedin

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: Conmebol

Hace algunos días, cinco de los siete integrantes del comité ejecutivo de la Federación le enviaron una carta a Jesurún en el que al parecer criticaban algunos manejos deportivos y administrativos de la entidad. Esa misiva no iba firmada por Jaramillo, el presidente de la Dimayor y quien aguanta críticas de varios clubes que buscan su salida del cargo.



En la carta, los federativos le decían a Jesurún que tenían toda la autoridad para asistir a los partidos y entrar a todos los encuentros que disputaran todas las selecciones Colombia, en todas sus categorías. En cada viaje de este tipo, los directivos reciben 400 dólares diarios de viáticos.



La queja se generó a raíz de un torneo que se realizó hace algunos días en Perú. Los directivos que acompañaron al equipo se quejaron de que tuvieron que pagar un almuerzo de su bolsillo, lo que habría generado una discusión.



Lo que parecía una molestia administrativa y logística habría tomado tintes más fuertes en el interior del comité.

La versión de la FCF

Ante estas versiones, EL TIEMPO consultó al vicepresidentede la FCF, Álvaro González (presidente de la Difútbol), quien negó tajantemente que haya enfrentamientos en el comité ejecutivo.



"No es cierto lo que han comentado. En esa reunión solo se tocaron temas del presupuesto y del modus operandi del mismo para el nuevo periodo que se inicia. En la misma reunión, como en muchas otras, se escuchan y se emiten conceptos diferentes de acuerdo a la opinión que se tenga de un respectivo tema. Se termino sin sobresalto alguno y con el acostumbrado compañerismo y la amistad que siempre nos ha caracterizado y nos mantiene siempre unidos. Ninguno de los miembros del Comité ha tenido enfrentamientos, ni profesionales ni personales entre sí. Tampoco en esa reunión se ha tratado ninguno de los temas que se han comentado", dijo González.



A la pregunta sobre el contenido de la carta, que él también firmó, manifestó.



"Los mismos temas que he comentando. Y está firmada por cinco miembros, excepto Ramón Jesurún y Fernando Jaramillo, de Dimayor".



El dirigente reiteró que no existen problemas internos. "Es pura carreta. Y prueba de ello y de que que todo el Comité está bien unido, es que Mejía en este momento está actuando como delegado con la Selección Futsala en Brasil, y Elkin en México. Entonces, ¿cuál es la bravura de Ramón con Mejía y con otros miembros? No ha pasado nada raro en ese Comité", aseguró.



DEPORTES

Más noticias de deportes