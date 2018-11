Ya quedaron definidas las fechas y horarios para las llaves semifinales de la Liga 2018 II. Los juegos que buscarán los dos finalistas del fútbol colombiano se inician el miércoles con el partido entre Medellín y Tolima, en el Atanasio Girardot y cierran el domingo con el enfrentamiento entre Junior y Rionegro Águilas, en el Metropolitano de Barranquilla.

Estos son los horarios:

Partidos de ida



Miércoles 21 de noviembre



Medellín vs. Tolima

Hora: 7 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

TV: RCN



Jueves 22 de noviembre



Rionegro Águilas vs. Junior

Hora: 7:45 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

TV: Win Sports



Partidos de vuelta



Domingo 25 de noviembre



Junior vs. Rionegro Águilas

Hora: 5:15 p. m.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

TV: RCN



Tolima vs. Medellín

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Murillo Toro

TV: Win Sports



