Lista la programación de la fecha 1 de los cuadrangulares

La Dimayor dio a conocer este martes la programación de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga, que se disputará este fin de semana.



Luego del sorteo de los cuadrangulares, los grupos quedaron así:

Grupo A

Nacional

Junior

Pereira

Cali



Grupo B

Millonarios

Tolima

Alianza Petrolera

América

Primera fecha

LIGA BetPlay DIMAYOR II-2021

CUADRANGULARES SEMIFINALES

FECHA 1



27 de noviembre



Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs Junior FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

28 de noviembre



América de Cali vs Millonarios FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Por confirmar

Televisión: Win+



Alianza Petrolera vs Deportes Tolima

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+

El resto del calendario

Fecha 2 (primero de diciembre)

Grupo A

Pereira vs. Nacional

Junior vs. Cali



grupo B

Tolima vs. América

Millonarios vs. Alianza



Fecha 3 (5 de diciembre)

Grupo A

Pereira vs. Junior

Cali vs. Nacional



Grupo B

Tolima vs. Millonarios

Alianza vs. América



Fecha 4 (8 de diciembre)

Grupo A

Junior vs. Pereira

Nacional vs. CAli



Grupo B

Millonarios vs. Tolima

América vs. Alianza



Fecha 5 (12 de diciembre)

Grupo A

Nacional vs. Pereira

Cali vs. Junior



Grupo B

América vs. Tolima

Alianza vs. Millonarios



Fecha 6 (15 de diciembre)

Grupo A

Pereira vs. Cali

Junior vs. Nacional



Grupo B

Tolima vs. Alianza

Millonarios vs. América





