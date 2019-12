¡Llegó la hora! América o Junior, uno bordará una nueva estrella

Si creen que en un partido que termina 0-0 no pasa nada, están equivocados. El empate sin goles del partido de ida de la final del fútbol colombiano del 2019-II, entre América y Junior, el domingo en Barranquilla, cambia completamente el decorado el duelo por la estrella de diciembre.

Y lo del decorado es literal: el domingo pasado, 45.179 espectadores, la mayor asistencia en un partido del fútbol profesional colombiano desde 2010, hicieron fuerza de principio a fin por Junior. Ese esfuerzo de la tribuna no alcanzó a verse reflejado en la cancha para que el bicampeón llegara con ventaja al partido de este sábado.



Ahora la torta se voltea. Serán cerca de 38.000 espectadores, todos, seguramente, hinchas del América, los que llenarán hoy el Pascual. Muchos de los que fueron al Roberto Meléndez el domingo volverán hoy, pero a verlo en pantalla gigante.



“Hemos estado hablando todos estos días sobre que tenemos la opción latente de finiquitar el torneo en casa, que era lo que pensábamos. Los jugadores están conscientes, muy enfocados y después ya es el partido lo que nos dirá el resultado final. Respecto a los jugadores, espero contar con todo el plantel”, dijo el DT del América, Alexandre Guimaraes, quien quiere romper dos hechos inéditos hasta ahora: nunca los rojos fueron campeones con un técnico extranjero y nunca un DT brasileño ha obtenido un título en Colombia.



Guimaraes quiere resolver rápido, frente a su público. “Por supuesto que queremos terminar y liquidar en los 95 minutos que se jueguen. Veremos lo que vaya sucediendo si el juego sigue empatado. Por la cabeza mía y de los jugadores no está la situación de los penaltis. Aunque, obviamente, lo hemos practicado”, declaró.



Si Guimaraes habló, y bastante, en la conferencia de prensa oficial de la final, Julio Comesaña, el responsable del bicampeonato del Junior, esta vez prefirió guardar silencio. Al salón se presentó uno de sus asistentes, Roberto Peñaloza.



“Nosotros vamos a seguir creyendo y defendiendo nuestro estilo y manera de jugar. Nos ha llevado a jugar las últimas tres finales. Sabemos jugar este tipo de partidos y vamos a seguir creyendo y defendiendo este estilo”, declaró Peñaloza. “Esperamos ser el equipo que estamos acostumbrados, con mucha inteligencia, capaces de tomar buenas decisiones, en estos cuadrangulares conseguimos cinco puntos de visitante, que fueron los que nos dieron la clasificación. Estamos acostumbrados a jugar esta clase de partidos. Lo vamos a vivir con intensidad, dinámica y alegría”, agregó.



Junior ganó su novena estrella en desempate desde el punto penalti con Pasto, en junio. Sebastián Viera, otro de los héroes del club, está listo por si hay que ir de nuevo a esa instancia. “No pensamos llegar a los penales, pero si llega a pasar, los arqueros anteriores no tuvieron la certeza de ganarlos. Esperemos que nosotros vayamos a donde vaya el balón. Sabemos que hay una posibilidad de que pueda pasar y nosotros estamos tranquilos. Tenemos experiencia y sabemos que estas definiciones las hemos sorteado bien”, declaró el uruguayo.



DEPORTES