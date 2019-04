Tolima, a los cuadrangulares; Nacional repunta en el grupo de los ocho

Faltan dos fechas en la Liga colombiana para conocer los ocho equipos clasificados a la fase de cuadrangulares, y, luego de la jornada 18, aparte de Millonarios, que llegó a 37 puntos, Tolima, que tiene 32, es el otro equipo que aseguró la clasificación, tras el triunfo 0-2 sobre el Cúcuta, que quedó con 24 unidades.

Hoy, el ‘número mágico –cifra tentativa de clasificación que se saca por porcentaje de puntos del octavos o por lo que le queda de local– está en 31 unidades. Así las cosas, pues todo se definirá en la última jornada del torneo. En la del fin de semana, Pasto y Cali fueron los más beneficiados, pues llegaron a 30 puntos, a un paso del primer objetivo.



Pasto empató 1-1 con Patriotas, que también pelea, pues quedó con 24 unidades. Sin embargo, el elenco nariñense, dirigido por Alexis García, podría ganar el juego en el escritorio, pues este lunes presentará una demanda por la mala inscripción del jugador de Patriotas David Casteñeda, que en la planilla figuró como suplente y salió de titular. Si se le dan los tres puntos, se aseguraría entre los ocho.



Cali venció 2-1 a Rionegro Águilas y le faltaría muy poco para avanzar. “Hasta que no tengamos la certeza de estar dentro de los ocho no podemos afirmarlo; por eso, hoy vemos todo con mesura y humildad”, señaló el DT caleño, Lucas Pusineri.



Los que se enredaron fueron América, que cayó 2-0 con Nacional, y Once Caldas, tras caer en Neiva, 1-0, con el Huila. “Seguimos dependiendo de nosotros mismos, y mientras eso pase uno está más tranquilo. Esperemos que esta semana, con las prácticas, en tres días podamos hacer algo diferente y podamos cambiar para lo que viene”, señaló Jerson González, entrenador americano.



Los dos conjuntos quedaron con 28 puntos, los mismos que Nacional, que viene en ascenso y ya está en la pelea. “Logramos una victoria y nada más. Nos pone más cómodo, pero aún nos queda mucho por hacer. “Hemos intentado jugar bien con todos los equipos; los grandes son los que tienen mejor poder adquisitivo”, indicó el técnico de Nacional, Paulo Autuori.



Después de ese lote de equipos con 28 unidades vienen los que tienen 24, más lejos y con menos opción de clasificar, pero matemáticamente aún tienen posibilidades. Allí está Unión Magdalena, que venció 3-1 a Santa Fe y tiene esperanzas de seguir de largo. Patriotas está en idénticas condiciones, pero dependerá de lo que pase con la demanda del Pasto. Cúcuta cayó en casa y se aleja. Medellín se aferra al milagro: se quedó con 22 puntos, tras el empate 1-1 con Alianza Petrolera, pero en las toldas el ‘poderoso’ habla con la realidad.



“Estamos tristes por el resultado, que nos deja sin la posibilidad de clasificar. Teníamos esa ilusión; a los hinchas les pido disculpas porque ellos siempre quieren que estemos en finales. Desde el cuerpo técnico queríamos lograrlo, pero el empate nos deja sin esa posibilidad”, sentenció Ricardo Calle, el entrenador.

Tabla de posiciones Puntos / Partidos jugados

1 MILLONARIOS 37 18

2 DEPORTES TOLIMA 32 18

3 DEPORTIVO PASTO 30 18

4 DEPORTIVO CALI 30 19

5 JUNIOR 29 18

6 NACIONAL 28 18

7 ONCE CALDAS 28 19

8 AMÉRICA DE CALI 28 18

9 CÚCUTA 24 18

10 UNIÓN 24 18

11 PATRIOTAS 24 18

12 MEDELLÍN 22 18

13 ENVIGADO 21 18

14 BUCARAMANGA 21 18

15 ALIANZA 19 18

16 JAGUARES 19 18

17 ATLÉTICO HUILA 19 18

18 LA EQUIDAD 18 18

19 SANTA FE 13 18

20 RIONEGRO 12 18









