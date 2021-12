Faustino Asprilla, exfutbolista colombiano, no se quedó atrás en la polémica que se vive en el fútbol de ascenso, por el partido que perdió Llaneros contra Unión Magdalena.



(Le puede interesar: Futbolista de Llaneros denuncia amenazas de muerte)

En su espacio en el canal ESPN, el Tino dejó su contundente opinión sobre lo sucedido en este partido.

El Tino, contundente

"Esas gomas energéticas de los jugadores de Llaneros me tienen preocupado: producen efecto contrario”, dijo el Tino con sarcasmo.



(Lea además: 'El ascenso del Unión Magdalena se mantiene': Dimayor)



Luego, agregó: “Ni en el partido de mi despedida se pararon tanto los jugadores”, refiriéndose a la pasividad de los jugadores de Llaneros, en ese segundo gol del magdalena que significó el ascenso del equipo samario.



Finalmente, el exfutbolista comentó: “Eso que pasó no lo había visto en 30 años de carrera y ustedes saben en dónde jugué”.

También habló el Pibe

El Pibe Valderrama, histórico de la Selección Colombia y el Unión, se refirió al tema mostrándose avergonzado y pidiendo que se siente un precedente frente a lo ocurrido.



(Lea además: Dimayor pidió reunirse con la Fiscalía por escándalo de la B)



“Qué vergüenza, qué pena. Soy deportista, es no se puede hacer. Es una vergüenza para el fútbol colombiano mundialmente hablando”, dijo.



Agregó: "Culpa del Unión. Lo están averiguando, no sabemos quién tiene la culpa. No es solamente el Unión, es todo el fútbol colombiano”.





DEPORTES

