El 'Tino' Asprilla reconoce que 'fue un error' haberse separado de su esposa Catalina

Faustino Asprilla fue uno de los delanteros más letales que tuvo la Selección Colombia en la década de los 90, sus actuaciones en el terreno de juego enamoraron a propios y extraños en el fútbol colombiano y en el exterior.



Sin embargo, el 'Tino' no solo se hizo un nombre en la fama por sus grandes actuaciones en el fútbol, sus polémicas y amoríos por fuera de las canchas lo convirtieron en uno de los solteros del momento: estuvo entre los más cotizados.

El plantel del 94 ha tenido múltiples problemas legales. Foto: Instagram: @freddyrinconoficial / @eltinoasprilla

En el programa emitido en el canal RCN, llamado ‘Tino Asprilla, no nací para perder’, Catalina Cortés, exesposa del 'Tino' explicó cómo vivió su relación con el jugador antes de la fama y cómo esa misma fama tiró todo por la borda.



"Como en muchos romances de niñez, todo al principio es muy lindo, pero llegó la fama, que fue muy buena para él, pero no fue para mí. Cuando Faustino se volvió famoso con modelos y actrices detrás fue que yo lo perdí porque ni llegaba a la casa", dijo la mujer.



Catalina se casó con el artillero en julio de 1992, luego de que él insistiera en hacerlo y a pesar de que su padre estuviera en desacuerdo. Pero el matrimonio duró menos de lo esperado, en 1995 el 'Tino' interpuso una demanda de divorcio.

Faustino Asprilla cuenta su anécdota en partido ante Chile. Foto: Instagram: @eltinoasprilla

Cortés agregó: "Él pasó de no tener nada, a tenerlo todo, sufrí las consecuencias de eso, él estaba con mujeres. La decisión de separarnos la tomé yo, no era por una mujer, era por muchas mujeres".



Por otro lado, Faustino, en el mismo capítulo, admitió sus errores de aquella época, y reconoció que separarse de Catalina Cortés fue una mala decisión.



"No es porque hubiera tenido otra mujer, no quería hacerla sufrir por ser mi esposa, me convertí en una persona que no era. Yo no quiero esto para mi vida, sufrí, fue una época maluca", dijo.

Y contó una anécdota que pocos conocían: “Me tocó decirle que en las imágenes no se veía ningún beso en la boca, que la reina le había pedido un beso en la mejilla. Y me preguntó que por qué le había mentido, a lo que le contesté que le tenía una sorpresa que le había comprado un apartamento en San Andrés”.



Por último, Faustino reconoció los motivos que lo llevaron a separarse de Catalina Cortes: "Ya a Catalina la veía fea y dije que quería vivir un mundo de soltería bien bacano".

