Farid Díaz calificó de 'llorón' a Jorge Luis Pinto

Durante el partido que Millonarios le ganó 2-1 a Alianza Petrolera, el jueves, Farid Díaz, integrante de la Selección Colombia que fue al Mundial de Rusia 2018 y hoy jugador de Alianza Petrolera, tuvo un encontronazo con el técnico del equipo bogotano, Jorge Luis Pinto.

Consultado por el tema, Díaz, de 36 años, aprovechó para tirarle munición gruesa a Pinto: “Un técnico no puede estar en el campo de juego. Yo trato de ir en búsqueda del balón, pero no le pude poner el pie porque él estaba ahí parado. Entonces, si yo le pegaba o intentaba patear dirán que es una agresión mía, por eso preferí que el balón siguiera para evitar un choque”, declaró Díaz al programa Blog Deportivo, de Blu Radio.



"Me dijo que no sea jodón, que no llore. Insultos que para un tipo como él no le quedan", agregó Diaz, y de paso atacó al DT azul. "Aquí no ha ganado nada, apenas fue campeón con el Cúcuta y estuvo en la Selección, pare de contar. No tiene por qué faltarle el respeto a nadie, más siendo técnico. Al final, le dije que se dedicara a dirigir, no a llorar. La verdad es un señor muy llorón”.

Díaz, además, criticó a Pinto, quien repetidamente se ha quejado de que los equipos que enfrentan a Millonarios terminan quemando tiempo.



“Es un tipo que no es coherente con lo que dice. Hace 15 días comenzó a llorar para que no quemáramos tiempo y eso fue lo que hizo. Entonces si uno hace las cosas no tiene por qué decirlas. Solamente trabaje y quédese callado. Es muy llorón”, concluyó el lateral.



