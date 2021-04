Luto: murió el reconocido locutor deportivo Hernando Perdomo Ch.

Este lunes se conoció el fallecimiento del reconocido locutor deportivo Hernando Perdomo Ch., quien residía en el Huila.

Siempre se caracterizó por ser un narrador que iba al pie de la jugada y en sus mejores tiempos fue el encargado de llevar las incidencias de los partidos de Millonarios, Santa Fe y de la Selección Colombia.



Perdomo, esposo de Blanca Nelly y padre de seis hijos, comenzó en 1960, en la emisora Mariana.



"Un narrador amigo me metió. Luego pasé a Santa Fe y fui locutor relojero: de los que dan la hora y anuncian un disco -recuerda Perdomo-. En fútbol comencé en 1963, en Radio Continental (Todelar). Allí conocí a Carlos Arturo Rueda, quien me oyó y dijo: El opita tiene que ser mi voz comercial . Ahí me metí en el fútbol y el baloncesto, mi otra gran pasión", dijo en alguna ocasión en EL TIEMPO.



Luego, fue y volvió varias veces de Caracol a Todelar y escribió de baloncesto en Cronómetro, la revista deportiva de EL TIEMPO en los 80. Super, fue su última casa radial en El Campín.

Hernando Perdomo. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Era hincha de corazón azul -seguidor de Millos confeso- reconoce que el gol que más gritó en su vida fue uno de Carlos Angel López al Cali en el 82, que el mejor esquema "era el de tres delanteros", que los mejores jugadores que vio fueron Wllington Ortiz y Alejandro Brand, que la única clave para tener la garganta intacta es "desayunar tarde los domingos, no almorzar y comer panelita", y que el mejor narrador de los vigentes es Benjamín Cuello "porque no es gritón, tiene un ritmo agradable y sabroso".

