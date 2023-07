Falcao García es tendencia en Millonarios. El equipo azul sueña con un posible fichaje del Tigre, y aunque la posibilidad es remota, no es un imposible para la dirigencia, teniendo en cuenta el amor que tiene el atacante por el equipo azul.

En más de una ocasión, Falcao ha celebrado con la camiseta azul y hace algunos meses, en una concentración de la Selección Colombia, el 'Tigre' posó con un buzo de arquero de Millonarios al lado del titular del equipo de Alberto Gamero, Álvaro Montero, con quien compartieron convocatoria.



La nueva versión explotó este miércoles por cuenta de un comentario en redes sociales de la esposa del Tigre, Loreli Tarón.



Sucedió en la red Instagram, luego de que Lorelei publicara una foto de sus hijas, con la frase '¿De qué estarán hablando?



Un fanático de Millonarios le respondió que hablaban de la llegada de Falcao a Millonarios. Con lo que nadie contaba fue con la respuesta de Tarón.



"Están felices porque Falcao va para Millos", fue el comentario del hincha. Loreli respondió con risas, así: "jajaja, sí", junto a un emoji con corazones.

Gamero quiere tener a Falcao

Gamero y Falcao Foto: EL TIEMPO

Millonarios viajó este jueves a Estados Unidos donde tendrá un partido amistoso contra Atlético Nacional, justo su último rival y al que le ganó la estrella.



Antes del viaje, jugadores y cuerpo técnico se refirieron a la posibilidad de que Falcao llegue al cuadro capitalino.



Alberto Gamero fue uno de los que reaccionó a la información: "Ojalá... Un jugador de esos quién no lo quiere tener. No he tenido conocimiento exacto de eso, pero Falca siempre ha sido de esas personas que le han gustado Millonarios y para mi seria un honor tenerlo", dijo.



Por su parte, Mackalister Silva manifestó: "Le prestaría la cinta, se la daría, yo mismo se la pongo, seria muy importante para nuestro grupo".



A su vez, el defensor Andrés Llinás también se refirió a la posibilidad de que Falcao sea su compañero de equipo.



"Acá todos seriamos los mas felices y orgullosos de tener un compañero como Falcao. ojalá se dé", dijo el zaguero.

Falcao y Millonarios. Foto: EL TIEMPO

La intención parece difícil, pero existe una ventanita y todo por cuenta de la idea que tiene hace rato Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, de traer a Falcao.



Serpa contó que viaja constantemente a Madrid, y con su visita de este mes de julio pretende sentarse a hablar concretamente con Falcao.



"He viajado con frecuencia a Madrid. Voy a tratar de reunirme con Falcao en julio, que regreso allí. Desde el punto de vista nuestro, es viable", le dijo Serpa a El VBar, de Caracol Radio hace unos días.



